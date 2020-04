“La casa de las flores” estrenó este jueves su tercera y última temporada con un objetivo claro: revelar el pasado de Virginia de la Mora y cerrar las historias de sus personajes principales. Con un agregado de crítica social pero sin perder el humor, la familia más irreverente en la historia de Netflix se despide de sus seguidores con una historia que promete aflorar profundas emociones.

Isabel Burr, actriz que sucede a Verónica Castro en la interpretación de Virginia de la Mora durante su juventud, conversó con El Comercio y contó detalles de lo que podemos esperar de la tercera tercera temporada de la serie mexicana.

NUEVA PROTAGONISTA

Cuando Isabel Burr se enteró que sería Virginia de la Mora de joven había pasado solo tres días desde que audicionó para el papel. Aunque siempre se reconoció como seguidora de “La casa de las flores”, no tenía idea de los matices de su personaje. “Me sentía como una integrante de la familia de la Mora, pero nunca me imaginé que podía llegar a serlo de verdad”, reconoce.

Por eso, la preparación fue ardua. Una y otra vez revivió la primera temporada y conversó en repetidas ocasiones con Manolo Caro ─creador de la serie─ para platear a la protagonista de esta entrega. “Había una línea muy delgada para no caer en la imitación y sacarle todo el jugo a este personaje en su juventud y que la gente pudiera entender cómo vivió, creció y por qué tomó las decisiones que tomó”, dice.

Sin embargo, la sombra casi omnipresente de Verónica Castro aún pesa sobre Virginia de la Mora, e Isabel Burr lo sabe. “Siento mucha presión, no te lo voy a negar. Las comparaciones sé que van a estar ahí, pero estoy preparada para ver qué opina la audiencia”, admite.

La juventud de Virginia de la Mora estuvo guiada por las presiones sociales de la clase alta. (Foto: Netflix)

UN VIAJE AL PASADO

La tercera temporada de “La casa de las flores” centrará su historia en un viaje constante entre 1979 y el presente. El pasado contará el origen de la matriarca de la familia y el presente revelará qué le espera a Paulina, Julián, Elena, Ernesto y María José.

“Vamos a descubrir detalles desde quién es el verdadero papá de Paulina, por qué Virginia era como era, por qué no tuvo tanta aceptación con su hijo al salir del clóset y muchas otras dudas que se resuelven con este viaje al pasado”, confiesa Isabel Burr.

Con las participaciones de Christian Chávez, Ximena Sariñana, Stephanie Salas y Emilio Cuaik, este viaje al pasado estará marcado por el estilo de vida de las familias de clase alta en el México de los 80, y que fácilmente será identificado en Latinoamérica. Características como la doble moral, la importancia de las apariencias y el rechazo a la diversidad sexual serán claves en esta temporada.

Los amigos de la juventud de Virginia de la Mora serían pieza clave en esta última entrega de "La casa de las flores". (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON VIRGINIA?

La transformación de Virginia de la Mora en esta entrega de “La casa de las flores” es un hecho, pero ¿qué fue lo que la provoca? Para Isabel Burr, todo radicaría en un mal de amores. “Pasa algo con un personaje, que es el de Christian Chávez (Pato), que cambia completamente la vida de Virginia. Es un antes y un después. La Virginia tan desatada cambia radicalmente su manera de pensar y se vuelve mucho más conservadora a raíz de esta escena”, adelanta.

La tercera temporada de la serie, finalmente, repercutirá en la memoria que cada seguidor tiene de Virginia de la Mora, tras su muerte en la primera entrega. “Creo que le van a reprochar ciertas cosas. Sin embargo, vamos a recordar que nadie es perfecto, que todo el mundo tiene un pasado y se aprende de los errores”, concluye Burr.

Isabel Burr y Christian Chávez interpretando a Virginia y Patricio. (Foto: Netflix)

