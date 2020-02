Basada en la novela de Harlan Coben del mismo nombre, “No hables con extraños” (“The Stranger en su idioma original) es una miniserie británica de suspenso y misterio. La ficción narra la historia de Adam Price, un hombre que lleva una vida idílica al lado de su esposa Corinne y sus dos hijos. Pero su felicidad se terminará cuando una desconocida le revele un secreto acerca de su esposa.

La misteriosa mujer revela que Corinne simuló su primer embarazo y pérdida del bebé para forzarlo a quedarse con ella. Adam, no comprende las intenciones de la extraña, pero de igual forma confronta a su esposa, quien al poco tiempo de su discusión desaparece.

Daniel O’Hara y Hannah Quinn son los directores de “No hables con extraños”, serie que tiene a Richard Armitage, Hannah John-Kamen, Dervla Kirwan, Anthony Head, Stephen Rhea y Siobhan Finneran como protagonistas.

La filmación de los ocho episodios de “No hables con extraños” empezaron en marzo de 2019 en Manchester y se estrenaron en Netflix el 30 de enero de 2020. A pesar de su reciente lanzamiento los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda temporada.

¿”NO HABLES CON EXTRAÑOS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque la popular plataforma streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción, por lo visto en al final de la primera entrega, donde un violento enfrentamiento lleva a nuevas revelaciones, y la verdad sobre la desaparición de Corinne finalmente sale a la luz, lo más probable es que esta historia continúe.

El thriller psicológico está lleno de giros y termina con un cliffhanger, pero fue presentada como una miniserie, es decir, sin planes de expansión. También se debe tener en cuenta que otras series limitadas como “The Sinner”, “Big Little Lies” y “The Handmaid’s Tale” consiguieron nuevas entregas.

Otras adaptaciones de las novelas de Harlan Coben que se estrenaron en Netflix, Safe y The Five se mantuvieron fieles a su naturaleza de miniseries, lo que puede significar que “No hables con extraños” no tendrá segunda temporada.

Siobhan Finneran es DS Johanna Griffin en "The Stranger" (Foto: Netflix)

Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix, plataforma streaming que suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y toar una decisión.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, “No hables con extraños” tiene una aprobación del 90% con una calificación promedio de 6.25 / 10, basada en 10 revisiones. Mientras que, en Metacritic tiene un puntaje promedio ponderado de 62 de 100, basado en 5 críticos.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “NO HABLES CON EXTRAÑOS”?

Si Netflix renueva “No hables con extraños” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en el 2021.