La temporada final de “Stranger Things” ya está en marcha y el tráiler oficial ha desatado la emoción entre los fans. En esta última entrega, la delgada línea entre el mundo real y el Mundo del Revés se vuelve más difusa, prometiendo una historia cargada de acción, misterio y emociones intensas.

El adelanto revela a Once enfrentando su batalla más decisiva, mientras Hawkins se convierte nuevamente en el epicentro del caos. Túneles secretos, operaciones militares y el regreso de Vecna anuncian un cierre épico para la exitosa serie de Netflix.

Acompañado del tema “Who Wants to Live Forever” de Queen, el tráiler anticipa un tono sombrío y heroico. Los hermanos Duffer, creadores de la producción, apuestan por una combinación de drama, terror y ciencia ficción que marcará el fin de una era televisiva.

El elenco original regresa completo: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, David Harbour, Winona Ryder y más, reforzando la nostalgia y conexión emocional que caracteriza a la serie.

Netflix confirmó que la primera parte se estrenará el 26 de noviembre, mientras que el gran final llegará el 1 de enero de 2026. Este formato dividido permitirá que los espectadores vivan una experiencia más intensa antes del adiós definitivo.

Once libera todo su poder en el tráiler de la temporada final de la serie "Stranger Things". (Foto: Captura de video)

Con escenas de acción, sacrificios y reencuentros, “Stranger Things 5″ promete cerrar su historia con una mezcla de adrenalina y emoción. Nueve años después de su debut, la serie se despide como uno de los fenómenos más importantes de la televisión moderna.