“Stranger Things” Temporada 5: duración confirmada del capítulo final

La quinta y última temporada de “Stranger Things” se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados del 2025. Según confirmaron los hermanos Duffer en una entrevista con Variety, el episodio final durará dos horas completas y responderá, al fin, una de las grandes incógnitas que los fans llevan años esperando: qué es realmente el Upside Down.

“Cada temporada decíamos: ‘¿Deberíamos hablar de eso?’. Y al final, por fin dijimos: ‘Bueno, ahora tenemos que hacerlo’”, confesó Matt Duffer. Esta declaración anticipa que la serie cerrará su ciclo resolviendo todas las tramas pendientes y ofreciendo un desenlace “completo y satisfactorio”.

Tráiler oficial

Un rodaje monumental en Atlanta

Con más de 2.800 personas en el equipo de producción y un presupuesto estimado entre 50 y 60 millones de dólares por episodio, la última entrega de Stranger Things promete superar en escala a todas las anteriores.

Los Duffer enfrentan la presión del final

Ross y Matt Duffer reconocen que el reto de cerrar la historia de Hawkins es el más grande de sus carreras. “Se siente como si el Ojo de Sauron estuviera sobre nosotros: todos mirando, todos esperando”, admitió Matt.

Con 21 personajes principales y múltiples líneas narrativas que convergen, los creadores aseguran que el final no dejará cabos sueltos. “Haremos todo lo que siempre quisimos con los Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna, el Upside Down y Hawkins. Esta es una historia completa. Está terminada”, sentenció Matt.

Fecha de estreno

Netflix ha preparado un lanzamiento especial para despedir a su serie insignia. Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 27 de noviembre, seguidos por tres capítulos más en Navidad. Finalmente, el episodio final de dos horas llegará el 31 de diciembre, cerrando la historia justo en Año Nuevo.

De este modo, la plataforma espera que “Stranger Things 5″ domine toda la temporada navideña, tal como lo hizo la cuarta temporada al superar los mil millones de horas reproducidas en el servicio.

Ficha técnica