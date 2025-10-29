El final está cada vez más cerca. Netflix confirmó que este jueves se estrenará el tráiler oficial de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, una de las series más exitosas y queridas de la plataforma. La noticia encendió la emoción de los fanáticos, que llevan más de un año esperando novedades del cierre de la historia ambientada en Hawkins.
Durante la mañana del miércoles, la cuenta oficial de Netflix compartió en redes sociales un breve clip con el mensaje “Algo se acerca”, acompañado del característico tema musical de la serie. En las imágenes se observan ocho televisores apilados que muestran destellos de lo que está por venir: Once, Mike y sus amigos enfrentándose a una nueva amenaza, relámpagos sobre el cielo rojo del Upside Down y escenas que prometen el tono épico del desenlace.
El nuevo tráiler será el primer adelanto completo desde el teaser de julio, donde los protagonistas regresaban a Hawkins para luchar una vez más contra las fuerzas oscuras. Con luces intermitentes, explosiones y la perturbadora frase “Te encontré”, el avance anterior ya había anticipado una temporada cargada de acción, emociones y despedidas.
Fechas confirmadas de estreno
Netflix informó que la temporada final se estrenará en tres volúmenes:
- Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
- Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
- Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre
En Latinoamérica, los episodios se lanzarán simultáneamente a las 8 p.m. en Perú y Colombia, 7 p.m. en México y 10 p.m. en Argentina.
La trama del cierre
La historia se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins devastado tras la apertura de los portales. Eleven se mantiene escondida mientras el gobierno intensifica su búsqueda, y aunque Vecna ha desaparecido, su amenaza sigue viva. Con el aniversario de la desaparición de Will a la vuelta de la esquina, el grupo deberá unirse por última vez para enfrentar el terror definitivo del Upside Down.
