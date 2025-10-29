Netflix revela cuándo se estrenará el tráiler de Stranger Things 5. (Foto: Captura/YT/Netflix)
Netflix revela cuándo se estrenará el tráiler de Stranger Things 5. (Foto: Captura/YT/Netflix)
Redacción EC
Redacción EC

El final está cada vez más cerca. confirmó que este jueves se estrenará el tráiler oficial de la quinta y última temporada de , una de las series más exitosas y queridas de la plataforma. La noticia encendió la emoción de los fanáticos, que llevan más de un año esperando novedades del cierre de la historia ambientada en Hawkins.

Durante la mañana del miércoles, la cuenta oficial de Netflix compartió en redes sociales un breve clip con el mensaje “Algo se acerca”, acompañado del característico tema musical de la serie. En las imágenes se observan ocho televisores apilados que muestran destellos de lo que está por venir: Once, Mike y sus amigos enfrentándose a una nueva amenaza, relámpagos sobre el cielo rojo del Upside Down y escenas que prometen el tono épico del desenlace.

Este jueves se lanza el tráiler final de Stranger Things. (Foto: Captura/YT/Netflix)

El nuevo tráiler será el primer adelanto completo desde el teaser de julio, donde los protagonistas regresaban a Hawkins para luchar una vez más contra las fuerzas oscuras. Con luces intermitentes, explosiones y la perturbadora frase “Te encontré”, el avance anterior ya había anticipado una temporada cargada de acción, emociones y despedidas.

Fechas confirmadas de estreno

Netflix informó que la temporada final se estrenará en tres volúmenes:

  • Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre
  • Volumen 2: Jueves 25 de diciembre
  • Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

En Latinoamérica, los episodios se lanzarán simultáneamente a las 8 p.m. en Perú y Colombia, 7 p.m. en México y 10 p.m. en Argentina.

Netflix confirma fecha del tráiler de Stranger Things 5. (Foto: Netflix)
La trama del cierre

La historia se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins devastado tras la apertura de los portales. Eleven se mantiene escondida mientras el gobierno intensifica su búsqueda, y aunque Vecna ha desaparecido, su amenaza sigue viva. Con el aniversario de la desaparición de Will a la vuelta de la esquina, el grupo deberá .

Mira el avance oficial aquí:

