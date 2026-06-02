El mes de junio de 2026 marca un periodo de transición clave en la industria del anime. Mientras las series más populares de la temporada de primavera (abril-junio) emiten sus episodios finales, las principales plataformas de streaming como Netflix y Crunchyroll aprovechan para reforzar sus catálogos y lanzar producciones especiales.

Si te preguntas qué ver este mes antes de la llegada de la temporada de verano en julio, aquí te presentamos el calendario con los estrenos de anime más destacados para junio de 2026.

Los estrenos de anime más esperados en junio 2026

A diferencia de otros meses, junio no destaca por el debut de series completamente nuevas en la televisión japonesa, sino por la llegada de continuaciones oficiales, películas que saltan al streaming y preestrenos exclusivos en cines.

1. Baki-Dou (Parte 2) – Netflix (18 de junio)

El anime de artes marciales más brutal regresa con la segunda parte de "Baki-Dou". Los fanáticos finalmente podrán ver la conclusión de los intensos combates clandestinos y el desarrollo de la trama centrada en la clonación y los guerreros prehistóricos. Todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.

2. Horizontes Pokémon (Parte 3) – Netflix (27 de junio)

La nueva era de Pokémon continúa su expansión en Latinoamérica. Netflix sumará un nuevo bloque de episodios correspondientes a la tercera parte de la serie, donde Liko y Rod inician el esperado arco “En busca del Aqua”. Además, la plataforma añadirá de forma masiva las temporadas clásicas Pokémon XY y XYZ.

3. Dandadan: Evil Eyes (Estreno en cines)

Para los amantes de la acción sobrenatural y la animación de alta calidad, este mes llega a las salas de cine de la región Dandadan: Evil Eyes. Se trata de una proyección especial que funciona como puente directo y preestreno exclusivo de la segunda temporada de la franquicia.

Nuevos animes de catálogo que llegan en junio

Para mantener activos a los suscriptores durante este mes de transición, las plataformas integrarán producciones completas que ya cuentan con doblaje latino y una base de fans sólida:

My Hero Academia (Temporada 6): Llega completa a Netflix el 1 de junio, abarcando el aclamado arco de la Guerra de Liberación Paranormal.

Llega completa a Netflix el 1 de junio, abarcando el aclamado arco de la Guerra de Liberación Paranormal. Shangri-La Frontier (Temporada 2): Los 25 episodios de esta serie de realidad virtual se suman al catálogo de streaming a inicios de mes.

Los 25 episodios de esta serie de realidad virtual se suman al catálogo de streaming a inicios de mes. ONE PIECE (Nuevos episodios): Se habilita un nuevo bloque de capítulos del viaje de Luffy con doblaje oficial que van a dar el clímax del arco de Whole Cake.

¿Por qué no hay tantas series nuevas en junio?

En la industria del anime, el calendario se rige estrictamente por cuatro temporadas anuales de tres meses cada una. Junio es el mes de cierre de la Temporada de Primavera.

Por este motivo, los comités de producción reservan los grandes estrenos de series semanales para la Temporada de Verano 2026, la cual arrancará oficialmente durante la primera semana de julio con títulos de alto perfil como la segunda temporada de "Kaiju No. 8″ y el regreso de "Grand Blue".

Aprovecha las últimas dos semanas de junio para ponerte al día con los episodios finales de tus series en emisión, ya que la última semana del mes comenzarán los preestrenos gratuitos del “Episodio 1” de los animes de verano en plataformas digitales.