HBO Go, Amazon Prime y Apple TV+ renovaron su catálogo de junio y entre los estrenos que podemos destacar encontramos desde dramas hasta series de animación.

Entre las producciones que podemos destacar están las cuatro temporadas de “Veronica Mars”, la serie que lanzó al estrellato a Kristen Bell a mediados del 2000, la aclamada “Entre navajas y secretos”, las ocho temporadas de “American Horror Story”, entre otras.

Sin más preámbulos, a continuación la lista completa de estrenos para el junio que podemos encontrar en streaming.

APPLE TV+

Dear... (5 de junio)

Docuserie de 10 episodios que adopta un “enfoque inventivo y cinematográfico de las biografías de las figuras más emblemáticas de la sociedad actual mediante el uso de cartas escritas por aquellos cuyas vidas han cambiado a través de su trabajo”, en palabras de su creador R. J. Cutler.





HBO

Veronica Mars (5 de junio)

En la pudiente comunidad costera de Neptune, los ricos y poderosos hacen las reglas. Son dueños del pueblo y harán lo que sea para que sus secretos sucios se mantengan… secretos. Desafortunadamente para ellos, existe Veronica Mars, una lista e intrépida investigadora privada dedicada a resolver los misterios más difíciles de Neptune. Disponible en HBO.

Trackers (5 de junio)

Una adaptación de la novela de crimen del autor internacionalmente aclamado Deon Meyer. Trackers, filmada enteramente en Sudáfrica, entrelaza hábilmente tres hilos de la historia en un sofisticado thriller lleno de acción que cubre todo el país; chocando explosivamente en Ciudad del Cabo en una conspiración violenta involucrando el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional. Disponible en HBO Xtreme.

“Yvonne Orji: Momma, I made it” ( 12 de junio )

La comediante y actriz Yvonne Orji (INSECURE) celebra sus raíces nigerio-estadounidenses en su primer especial de comedia de HBO. “Yvonne Orji: Momma, I made it” se estrena el viernes 12 de junio exclusivamente en HBO Plus y HBO GO.

Intercalado con vibrantes imágenes filmadas en Nigeria durante un viaje histórico que realizó a su país natal a principios de enero, “Yvonne Orji: Momma, I made it” tiene una mirada íntima e hilarante de lo que significa ser nigero-estadounidense para la actriz. El especial fue filmado ante una audiencia en vivo en el Teatro Howard en Washington, D.C.





I may destroy you (15 de junio)

I may destroy you llega como una serie intrépida, franca y provocativa, que explora el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo, en el panorama moderno de las citas y relaciones, se hace la distinción entre liberación y explotación. Creada, escrita, producida ejecutivamente y protagonizada por la ganadora del Premio BAFTA Michaela Coel. Disponible en HBO

Perry Mason (21 de junio)

Basada en los personajes creados por el autor Erle Stanley Gardner, la serie dramática sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense: Perry Mason. Cuando el caso de la década toca a su puerta, la búsqueda incesante de Mason por la verdad revela una ciudad fracturada y, tal vez, un camino hacia su propia redención. Disponible en HBO

I’ll be gone in the dark (28 de junio)

El nuevo documental I’LL BE GONE IN THE DARK, compuesto por seis episodios, debuta el domingo 28 de junio en HBO y HBO GO, con nuevos episodios cada domingo. Basada en el best seller de la escritora Michelle McNamara, I’ll be gone in the dark expone la investigación sobre el depredador que ella denominó como “el asesino de Golden State”.





Otros estrenos en HBO

NUEVOS DOCUMENTALES

BULLY, COWARD, VICTIM: THE STORY OF ROY COHN PROJECT | 23 de junio

TRASHOOD | 30 de junio

NUEVOS EPISODIOS

BATWOMAN

PELÍCULAS ESTRENO

IT: CAPÍTULO 2 | 6 de junio

DE NOCHE CON KATE | 13 de junio

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA | 20 de junio

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS | 27 de junio

DESTRUCCIÓN | 27 de junio

ÚLTIMO EPISODIO

I KNOW THIS MUCH IS TRUE | 14 de junio

INSECURE T4 | 14 de junio

HARD | 21 de junio

ATLANTA’S MISSING AND MURDERED | 8 de junio

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO – TÍTULOS QUE SALEN

YO, TONYA | 14 de junio

THE HURRICANE HEIST | 14 de junio

BUSCANDO… | 14 de junio

LAS ESTAFADORAS | 26 de junio

AMAZON PRIME

“Avengers: Age of Ultron” (1 de junio)





“El Presidente” (5 de junio)





Knives Out (5 de junio)

Cindy La Regia (7 de junio)

The Terror - Temporada 2 (11 de junio)

Bad Moms (13 de junio)

American Horror Story - Temporadas 1 a la 8 (15 de junio)

OTROS ESTRENOS DE AMAZON PRIME

Alpha (15 de junio)

The Time Traveler’s Wife (24 de junio)

Cómo Sobrevivir Soltero ( 26 de junio)

Ocean’s Eight (27 de junio)

Loco por ti (28 de junio)

Dexter Temporadas 1 al 8 - (30 de junio)





