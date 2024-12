Para la ficción, la Segunda Guerra Mundial es un tema que no parece agotarse. A 85 años desde el inicio del conflicto, no hay época en la que no surjan novelas, series o películas que adapten historias reales, en cualquiera de los continentes que vivieron las consecuencias. Así, llegó a Apple TV+ una película que cuenta lo que ocurrió en la ciudad de Londres, Reino Unido, en los años 40, donde los ciudadanos comunes fueron víctimas de un bombardeo alemán constante.

Dirigida por Steve McQueen, ganador del Oscar a Mejor película por “Doce años de esclavitud”, “Blitz” sigue la historia de una familia londinense durante los bombardeos alemanes. El hijo, George (Elliott Heffernan), es enviado a refugiarse con otros niños a las afueras de la ciudad, pero huye para volver a casa. La madre, Rita (Saoirse Ronan), trabaja para una fábrica y se ve envuelta en un dilema relacionado al canto, que era utilizado para levantar la moral en la guerra. En medio de todo hay un tema racial (George es mulato), que incluso en plena lucha por la sobrevivencia interfiere entre las personas, creando divisiones.

“Ninguna de mis películas han sido similares”, contó el director en entrevista con Deadline. “Con ‘Blitz’ quería mirar a través de la perspectiva de un niño. Como un cuento de hadas de los hermanos Grimm, es muy oscura, pero es casi como un sueño. Y creo que ver estas cosas por medio del punto de vista de un niño es lo que le da esa cualidad. Porque estoy poniéndote [como espectador] en una situación donde experimentas cosas por primera vez. Es un panorama con el que todos estamos familiarizados, pero al mismo tiempo es irreconocible”, dijo.

La película no se enfoca en el punto de vista de los soldados; para eso hay otras historias, incluyendo la reciente “Masters of the Air”, también de Apple. En cambio están los guardias civiles de prevención de bombardeos, quienes se aseguraban que las luces de la ciudad se mantuvieran apagadas de noche para evitar que los aviones alemanes sepan dónde lanzar su carga. Destaca en la película el rol de uno de estos guardias, Ife, interpretado por el músico británico Benjamin Clementine.

“Para mí, el personaje era alguien que daba protección y amor; es algo en lo que realmente creo. Para que alguien experimente una vida feliz y relajada se necesita protección, amor y paz. Y además es importante que recordemos el blitz, de modo que no nos repitamos”, contó Clementine en conversación con la prensa internacional, entre la cual estuvo presente El Comercio. Precisamente este Diario le preguntó sobre una escena en la que da un mensaje a un grupo de refugiados que, en lugar de apoyarse mutuamente, se discriminan entre ellos.

“Me sentí como que era cierta [la escena], que era clave e importante. Pero lo más importante es que, en retrospectiva reflexionas de ello, pero cuando estás en ese refugio [en la filmación], en frente de al menos 200 personas de diferentes colores, credos y lo que sea... es avasallador, no piensas cómo la gente va a reaccionar a cosas, solo dices lo que dices porque así lo sientes. Y soy muy afortunado por tener este mensaje para darle a tanta gente”, sostuvo el artista.