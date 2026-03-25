Resumen

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Brahian Labarca reconoce que el camino no ha sido sencillo. Antes de obtener este papel participó en varios castings, incluyendo “Pitucas sin lucas”. (Foto: Difusión)
Brahian Labarca reconoce que el camino no ha sido sencillo. Antes de obtener este papel participó en varios castings, incluyendo “Pitucas sin lucas”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El actor Brahian Labarca comienza a abrirse camino en la televisión con su participación en la telenovela “Valentina Valiente”, producción de Latina que se emite en horario estelar y tiene como protagonistas a Mayra Goñi y Rodrigo Brand.