“Valentina valiente”: conoce a los actores que darán vida a la nueva ficción de Latina

Valentina Valiente tiene a Mayra Goñi en el rol principal. (Ernesto Quilcate/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Latina presentó “Valentina valiente”, su nueva producción de ficción nacional que se estrenará en marzo. El lanzamiento se realizó en un evento que recreó el barrio San Jerónimo, escenario principal de la historia, con una calle ambientada con semáforos, ambulantes, carritos sangucheros y emolienteros.

