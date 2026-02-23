“Valentina valiente”: conoce a los actores que darán vida a la nueva ficción de Latina

Latina presentó “Valentina valiente”, su nueva producción de ficción nacional que se estrenará en marzo. El lanzamiento se realizó en un evento que recreó el barrio San Jerónimo, escenario principal de la historia, con una calle ambientada con semáforos, ambulantes, carritos sangucheros y emolienteros.

La conferencia inició con una presentación musical en la que el personaje de Valentina apareció en una coaster e interpretó el tema principal “Chica valiente”, canción oficial de la novela, a cargo de Mayra Goñi junto a Hermanos Yaipén. En el bus participaron influencers como Milenka Nolasco, Los Coneros, Maykol Show y Christian Company, entre otros.

Al bajar del vehículo, Mayra Goñi subió al escenario para continuar el show con Hermanos Yaipén. Luego, se presentó una escena musical entre Valentina y Alejandro, interpretados por Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, que cerró con un beso.

Durante la noche también se mostraron elementos de la trama con la aparición de Don Edmundo, personaje interpretado por Roberto Moll, marcado por un atentado ocurrido 15 años atrás y por la búsqueda de su nieta. Más adelante ingresaron Frida y su hija Macarena, interpretadas por Mariel Ocampo y Alessa Wichtell, personajes vinculados al conflicto en la vida de Valentina.

El evento culminó con la presentación del elenco completo, integrado por Haydée Cáceres, Katia Condos, Pierina Carcelén, Pietro Sibille, Flor Castillo, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Gustavo Borjas, Leandra Núñez, Brahian Labarthe, Mara Minor, Ekaterina Konysheva, Axah Herrera y Sebastian Olivencia.

Miguel Zuloaga, director de ficción, señaló que la novela reúne un elenco con actores de trayectoria y nuevos rostros, y que busca conectar con el público.

“Valentina valiente” plantea el cruce entre el barrio y la alta sociedad, con una historia familiar en la que el romance se enfrenta a prejuicios, ambiciones y secretos del pasado. El estreno será en marzo por Latina.