En conversación con este diario, Arnillas también enfatizó que la problemática radica en la no inclusión por parte del estado. Se recuerda que la lucha para proceder con el cambio de datos en el DNI de las personas trans e intersexuales está en suspenso en el país. En agosto del año pasado, la Reniec apeló el fallo a favor del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la corte superior de justicia de Lima, con el cual se iba a poder ordenar aquella implementación. Ante eso, Javiera comentó, “Yo he sufrido discriminación por la carencia de oportunidades y porque no tengo un documento (DNI) que me represente”.

Vale resaltar que, las redes sociales también juegan un rol importante para una figura pública, ya sea para dar a conocer sus proyectos o estar en cercanía con sus admiradores. Sin embargo, la situación se vuelve un poco oscura si se habla de artistas transgéneros, que en muchas ocasiones se enfrentan al acoso. Arnillas: “En mi caso, siempre es de corte transfóbico, sea de acoso o de ‘hate’ (odio), siempre es de negación a la identidad, de recordar tu pasado, de que lo que haces está mal y de que no se te va a reconocer como tú sientes que eres y como lo que tú sabes que eres.”

Además de ser actriz, también es modelo y fue coronada como Miss International Queen Peru 2020. (Foto: Javiera Arnillas/Instagram)

Marina Kapoor

“Sin vagina me marginan” también dio a conocer a Marina Kapoor. Además de compartir opiniones similares a su coprotagonista, Kapoor pone en más evidencia la problemática en base a su propia trayectoria.

“Ay Marina, yo te recomiendo que sigas en cine o teatro, porque para televisión, ellos tendrían que pedir a una persona que sea peluquera o trabajadora sexual para poder llamarte” fue lo que le respondió un productor de castings de un canal de TV cuando ella buscaba oportunidad. “Sentí como si me hubiesen dado un ‘knock out’ (fuera de combate) porque de cierto modo, es verdad, estamos con el estereotipo en la frente”, comentó la actriz.

Ante una variedad de personajes que se ven en la TV, podemos evidenciar que un actor es capaz de interpretar a cualquier personaje, ya sea hombre o mujer. La actriz comentó que en México hay casos de intérpretes transexuales que, sin necesidad de que su orientación sexual sea lo predominante en el personaje, hacen de enfermeras, recepcionistas, la mejor amiga de alguien; etc.

¿Por qué aún la industria audiovisual peruana no sigue ese ejemplo Kapoor responde: “El rechazo de las personas trans en lo audiovisual, no solamente es de personas hetero, muchas veces viene de personas de la misma comunidad también. Y es que ellos se rigen por los parámetros de la misma sociedad y el público.” Asimismo, Kapoor no dudó en compartir su opinión sobre lo sucedido en “De vuelta al barrio”: “Fue una oportunidad tan preciosa y desperdiciada para dar a conocer a una mujer transexual (algo que no sucedió)”

Marina es consciente de lo difícil que es consolidarse como actriz en la televisión. Sin embargo, asegura que cuando tiene la oportunidad de ir a un casting que pone como requisito mujeres con ciertas características, igual intenta realizarlos. Y esa “conchudez”, como ella describió, ha sido el pilar para poder presentarse a nuevos castings. “Hubo algunos momentos en los que me decían ‘sí, estas bien, pero...’. En otras palabras, necesitaban a una mujer biológica, una mujer cisgénero. También he tenido otras oportunidades en las que sí, he ido y a la producción le parecí interesante y bueno, incluyó a un personaje trans.”

Además de ser actriz, también es cantante e imitadora de Laura León en "Yo Soy Perú". Foto: (Marina Kapoor/Instagram)

Arturo Nicolás Davila

Este diario también conversó con Arturo Nicolás Dávila, director de la obra teatral “Trans Historias” (2019), que retrata la historia de cinco personas trans. Él nos brindó otra perspectiva de la realidad que viven los actores transgénero en el país. ¿Por qué existe esa “escasez” de actores trans?

“Porque como actores profesionales, no hay actores ni actrices; hay, pero contados. No terminan sus carreras por la segregación y lo que significa el costo de vida de una persona trans. Ninguno tiene un cartón que diga ‘tú has estudiado actuación’, y muchas veces para trabajar en televisión te piden eso.”

En su opinión, muchos tienen que posponer su transición para poder tener oportunidades. Es más, asegura que depende del momento en que una persona empieza el proceso físicamente; porque puedes ser visualmente trans sin cambiar demasiado y la sociedad aún te va tolerar como si fueras gay o lesbiana. Arturo agregó que, “tal vez sí existen actores trans y no los conocemos porque, probablemente, se fueron del país. Seguro pensaron, ‘estudio, me voy y transiciono en otro lado’, porque eso es lo más seguro”.

Como respuesta a la forma prejuiciosa de presentar personajes trans en la industria artística, el director concluye que “si uno quiere tener la responsabilidad de hablar del tema, hay que tener la responsabilidad de armar una plataforma, de darles la oportunidad de formarse”.

Director de la obra teatral "Trans Historias" (Foto: Esteban Marchand para Arturo Nicolás Dávila)

