América TV, mediante su productora América Estudios y el Colectivo PAS - País Seguro se unen en una iniciativa para visibilizar la trata de personas vinculada a la minería ilegal.

Por ello, el esfuerzo conjunto se materializa en el nuevo capítulo de la serie “Solamente Milagros”, titulado “Inocencia Perdida”, una historia inspirada en hechos reales que se estrenará este domingo 21 de setiembre.

Este episodio, que busca generar conciencia y reflexión, cuenta la historia de Paulina, una adolescente de 17 años, interpretada por la actriz Elisa Costa, que tras ser captada con una falsa oferta de trabajo, fue llevada a un campamento clandestino en Arequipa, donde es forzada a trabajar en un bar-prostíbulo.

Según lo señalado por el Colectivo, el capítulo “refleja una de las caras más dolorosas de la minería ilegal: la vulnerabilidad de nuestros jóvenes y cómo son captados con engaños para luego vivir situaciones de explotación y sufrimiento” .

De igual forma, la organización subrayó que “no podemos mirar hacia otro lado” ante una realidad que “no distingue edad, género, ni condición social”.

La serie, que ya tiene planificados dos episodios adicionales (“Tierra de Nadie” y “Más Allá del Miedo”) tiene como objetivo no solo contar historias conmovedoras, sino también movilizar a la ciudadanía y exigir medidas más firmes contra la minería ilegal y su grave impacto social.

El capítulo “Inocencia Perdida” se estrenará este domingo 21 a las 6:15 p. m. por América TV.