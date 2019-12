Con agua o con hielo, el whisky es un aperitivo perfecto: clásico, intenso, elegante; sin embargo, no es la única forma de disfrutarlo. También se pueden crear cócteles con él, combinaciones refrescantes y fáciles de preparar con algunos pocos insumos. Y no nos referimos a una bebida energizante, que es dañina para la salud, o una gaseosa muy dulce, que termina por opacar el sabor del destilado. Se trata de un cóctel sencillo que le rinde homenaje al whisky y que admite variaciones para todos los gustos.

El Highball, como lo han bautizado, es la feliz combinación de whisky, ginger ale y hielo, con diferentes frutas y hierbas que le otorgan aroma y sabor a cada preparación. “Es el lado más fresco del whisky”, comenta Armando Izaga, bartender y brand ambassador de Johnnie Walker.

Armando Izaga, bartender y brand ambassador de Johnnie Walker. (Foto: El Comercio)

La esencia del Highball está en respetar los tres ingredientes base y encontrar los insumos que vayan acorde con nuestro gusto. “Depende del carácter y personalidad de cada uno”, señala Izaga.

Y en esa línea, en busca del whisky ideal para cada persona, Johnnie Walker ha lanzado dos nuevas presentaciones en edición limitada que tienen como inspiración la serie Game Of Thrones: ‘A song of ice’, con notas sutiles, detalles cítricos, herbáceos y frutas tropicales; y ‘A song of fire’, de personalidad robusta, intensa y con un toque más ahumado.

Dos versiones de Johnnie Walker con botellas de colección, que se suman al gran abanico de opciones que la marca tiene para sus fieles seguidores.

¿CÓMO PREPARARLO?

Llena con hielo un vaso largo y vierte en él -en una proporción de 30/70- el whisky y el ginger ale. Lo que sigue es decisión tuya. Como se puede ver en el video, una buena opción es usar un twist de cáscara de naranja y una rama de romero para aromatizar.

También puedes utilizar un gajo de limón, mandarina o de alguna otra fruta, así como hierba buena, menta o anís estrella. Las combinaciones son innumerables.

Cóctel con whisky

¿DÓNDE PROBARLO?

- Highball Bar: YOY Lima Box Park (Parcela H - Jockey Club).

De domingo a jueves de 11 a.m. a 11 p.m. Viernes y sábado de 11 a.m. a 2 a.m.