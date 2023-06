Australia se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los jóvenes peruanos que desean estudiar o trabajar en el extranjero. Gracias al programa de visas de vacaciones y trabajo, implementado de manera conjunta por el Perú y Australia, hasta 1.500 jóvenes peruanos tienen la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en tierras australianas.

La visa Work and Holiday, vigente desde el 2019, brinda la posibilidad de visitar Australia por un periodo de 12 meses, durante los cuales los jóvenes podrán trabajar para complementar sus gastos y estudiar hasta por cuatro meses. Este programa no solo ofrece una experiencia enriquecedora a nivel cultural, sino que también permite a los participantes sumergirse en el sistema educativo y laboral australiano.

Explora la impresionante belleza natural de Australia, desde las playas de arena blanca y aguas cristalinas hasta los exuberantes bosques tropicales y los espectaculares paisajes desérticos del Outback. / Wikipedia

Para participar en el programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Los solicitantes deben tener entre 18 y 30 años de edad al momento de postular y poseer un pasaporte peruano válido. Además, se debe completar un formulario de postulación en línea y otros documentos que podrás encontrar en la página del Consulado General del Perú en Sydney. Es importante destacar que se requiere un nivel de inglés funcional para optar por esta visa, así como solvencia económica suficiente para mantenerse en Australia y adquirir los pasajes aéreos.

Sumérgete en la multiculturalidad de Australia, donde podrás conocer y convivir con personas de diferentes culturas y disfrutar de una amplia variedad de gastronomía internacional. / El Cronista

Además, es necesario cumplir con los requisitos de estudios, lo que significa que aquellos que hayan estudiado en el extranjero o que posean estudios técnicos solo calificarán si cuentan con un título otorgado por la Nación. Si la carrera no ha sido concluida, no se tiene el título o este se encuentra en trámite, no se podrá participar en el programa.

Una vez obtenida la visa Work and Holiday, los jóvenes peruanos pueden viajar a Australia de inmediato, con un plazo máximo de 12 meses para hacer uso de ella. Durante este periodo, se pueden realizar múltiples entradas y salidas del país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los 12 meses de estadía comienzan a contar desde la fecha de la primera entrada a Australia.

Benefíciate de un próspero mercado laboral en Australia, con numerosas oportunidades de empleo en diversos sectores, lo que te brinda la posibilidad de adquirir experiencia laboral internacional y mejorar tu perfil profesional. / Gestión

Si estás buscando una experiencia única en el extranjero, Australia ofrece una combinación perfecta de estudios, trabajo y aventuras. El programa Work and Holiday brinda la oportunidad de sumergirse en la cultura australiana, adquirir experiencia laboral internacional y mejorar el dominio del idioma inglés.

No desaproveches esta oportunidad única para vivir el “sueño aussie” y descubrir todo lo que Australia tiene para ofrecer. Las convocatorias para participar en el programa se abren aproximadamente en el mes de julio, por lo que te recomendamos estar atento a las vacantes disponibles y seguir los pasos indicados para postular. ¡No dejes pasar esta experiencia inolvidable en la tierra de los canguros y los koalas!