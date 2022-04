Un exclusivo resort de lujo acaba de sorprender con la presentación de la primera playa elevada sobre el agua o flotante del mundo. Situado en la isla Frangipani en Bocas del Toro, una isla privada frente a la costa caribeña de Panamá, Bocas Bali es un exclusivo resort recientemente inaugurado que cuenta con 16 villas de lujo sobre el agua y el restaurante Elephant House de 100 años de antigüedad que fue hecho a mano en Bali, Indonesia.

TE PUEDE INTERESAR ¿Por qué tenemos que poner el celular en modo avión al momento de despegar?

Creada de manera sostenible, como lo fue todo el resort de lujo, y enfocada en proteger el medio ambiente, la cariñosamente llamada playa Kupu-Kupu proviene de la palabra indonesia para mariposa y está representada en la silueta de la playa y el deck que la rodea.

Su propietario y fundador, Dan Behm, señaló que en Bocas Bali cuentan con un retiro en una isla privada más pintoresca y lo único que faltaba era una playa. “Queríamos crear una experiencia en una clase en sí misma que rindiera homenaje al entorno natural incomparable mientras brindamos a nuestros huéspedes el lujo de la experiencia de playa privada en nuestra isla”, agregó.

Una de las villas de Bocas Bali, construida sobre pilotes. (Foto: www.bocasbali.com)

MIRA TAMBIÉN Punta Sal: 5 hospedajes para disfrutar de sus hermosas playas

La playa Kupu-Kupu cuenta con aproximadamente 20m De largo y 6m de ancho. Tiene una playa de arena blanca con exuberantes palmeras, elegantes sillones y el Tipsy Bar que sirve cócteles refrescantes y comidas ligeras. El deck de madera de 3m de ancho es una extensión natural de la isla y crea un punto de entrada para acceder a la playa elevada. Una serie de escaleras con azulejos de cuarzo verde caen en cascada hacia las aguas cristalinas, lo que permite a los huéspedes entrar en el mar sin perturbar los manglares naturales que rodean la isla.

Centrado en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente, el resort mantiene una huella de carbono limitada y está 100 % off the grid. No consume energía de red eléctrica y se abastece 100 % de energía solar. Además, cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales ecológico diseñado específicamente para una isla de manglares, mientras que las cuencas de captación almacenan hasta 100.000 galones (casi 380.000 litros) de agua de lluvia, lo que satisface todas sus necesidades de agua dulce purificada.

Los precios de la estadía en el resort arrancan en 1.100 dólares por noche para la temporada alta (noviembre a abril) y 900 para la baja (abril-mayo y septiembre-octubre), con todas las comidas incluidas.

Un bar con tragos y comidas ligeras y escalones de cuarzo para bajar al mar. (Foto: Bocas Bali resort)