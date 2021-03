Actualmente, cada vez más personas optan por realizar sus compras y negocios en línea, en especial esto ha incrementado debido a la pandemia. Por esa razón, resulta evidente el aumento del fraude especialmente en el correo electrónico.

Según la Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos 2020 de PwC, el costo total de este tipo de crímenes fue de 42,000 millones de dólares en tan solo dos años, de acuerdo con lo señalado por los encuestados. Asimismo, en el Perú, según Fortinet, el aumento de virus cibernético ha crecido significativamente, en marzo del 2020 incrementó en un 131% en comparación al 2019.

A medida que la tecnología siga evolucionando, es importante estar al tanto de los diferentes tipos de estafas que existen al comprar o efectuar transacciones por internet y de lo que se debe hacer para mantenerse seguros y protegidos. Por ello, Scotiabank brinda una lista de las estafas más comunes del comercio electrónico:

1. Pagejacking

Esta modalidad sucede cuando los hackers crean una página web falsa idéntica a un sitio web que realmente existe.

Cuando los usuarios emplean un motor de búsqueda, pueden hacer clic en esta página falsa pensando que se trata del sitio legítimo que estaban buscando. Al mostrar una réplica falsa del inicio de sesión, los estafadores pueden recopilar fácilmente múltiples nombres y contraseñas de usuarios.

2. Apropiación/usurpación de cuenta

Esta forma de robo de identidad sucede cuando un estafador utiliza información personal sustraída para acceder a cuentas en línea o financieras de forma fraudulenta, todo esto con la finalidad de realizar compras no autorizadas, retirar dinero o incluso cambiar los datos de la cuenta.

3. La estafa de las vacaciones

Los delincuentes envían un correo electrónico desde la cuenta de una persona a sus amigos y familiares indicando que le han robado mientras estaba de vacaciones, y solicitan ayuda con mensajes como “Por favor, ¿podrían transferirme dinero lo antes posible?”.

Los amigos y familiares, dispuestos a ayudar, le envían una transferencia, pero la persona no lo recibirá porque ni siquiera está de vacaciones. En este caso, los correos de quienes trataron de apoyarla también podrían ser hackeados.

4. Fraude en ofertas al comprar en línea

Un vendedor falso ofrece un producto a un precio sorprendentemente bajo o promete beneficios como el envío gratuito o la entrega al día siguiente sin ninguna intención de cumplirlos.

Una vez procesado el pago, el producto nunca es entregado y no hay forma de ponerse en contacto con el vendedor para pedir un reembolso. Por eso, si la oferta parece demasiado buena para ser cierta, es mejor evitar realizar la compra.

5. Estafas en la búsqueda de empleo

Una estafa de este tipo puede presentarse como una oferta falsa de trabajo en línea que promete un salario alto por un trabajo que requiere muy poca experiencia.

Al aplicante se le pide que proporcione información personal como parte del proceso de contratación o que pague por adelantado la capacitación, los materiales o algún curso relacionado con el trabajo a realizar.

6. Recojo de tarjeta

Este fraude sucede cuando, luego de recibir tu tarjeta, una persona se comunica contigo para solicitar la devolución de la misma. La persona se hace pasar por un colaborador del banco y puede utilizar diversos motivos para solicitar la devolución de tu tarjeta.

Ten en cuenta que un banco nunca te pedirá que devuelvas la tarjeta que te ha sido entregada, ni enviará a un courier para que la recoja. Si te contacta una persona pidiéndote devolver tu tarjeta, no aceptes brindarle tu información y comunícate inmediatamente con los números oficiales del banco en mención.

7. Clonación

Sucede cuando se duplica una tarjeta mediante la falsificación de la banda magnética. Los estafadores copian la banda magnética de tu tarjeta pasándola por un skimmer (dispositivo que almacena los datos de la banda magnética).

Además, se encargan de conocer tu clave secreta (de diferentes maneras) y utilizan estos datos para generar una nueva tarjeta idéntica a la tuya, con la que podrán realizar diversos fraudes.

8. Fraude por teléfono

También conocido como vishing. Los estafadores tratarán de comunicarse contigo y se harán pasar como colaboradores del banco y/o financiera.

Durante la llamada te solicitarán información sensible. Ten en cuenta que el banco sí puede comunicarse contigo para validar tus transacciones u ofrecerte algún producto. Sin embargo, al entidad financiera nunca te solicitará datos sensibles, como tu clave digital, o las claves de tus cuentas o tarjetas.

9. Phishing

Son esos correos, mensajes o llamadas que simplemente no parecen correctos. Pueden provenir de diferentes organizaciones fraudulentas que figuran como tiendas de comercio electrónico, instituciones financieras, proveedores de servicios y hasta asociaciones filantrópicas o que ofrecen premios o regalos falsos.

Por lo general, solicitan información sensible como contraseñas, números de tarjeta de crédito, [DNI, pasaporte, licencia de conducir y cualquier otro tipo de documento de identidad].

Recomendaciones

Ante el aumento de las estafas a través del comercio electrónico, es importante saber qué hacer para evitar ser una víctima en estas situaciones. Estas son algunas recomendaciones clave para luchar contra el fraude:

a) Haz las cosas con calma y presta atención a los detalles. A los estafadores les gusta crear entornos de alta presión y con frecuencia exigen que se les dé información de manera inmediata y amenazan con consecuencias negativas si no se les entrega rápidamente los datos que piden.

b) Piensa dos veces antes de hacer clic en hipervínculos de correos electrónicos y mensajes de texto que parezcan sospechosos o de abrir archivos adjuntos que provengan de remitentes desconocidos.

c) Evita responder correos y mensajes no solicitados, o cualquier comunicación que pida información personal o financiera. El correo electrónico y los mensajes de texto no son un método seguro para enviar datos sensibles como números de tarjetas de crédito o datos de cuentas bancarias.

d) Investiga para verificar la legitimidad de la tienda u organización en línea antes de realizar una compra o de enviar cualquier información personal. También puede ser útil buscar comentarios en línea para ver si hay alguna señal de alerta sobre la empresa, el producto o el vendedor.

e) Protege las contraseñas en línea evitando el uso de las mismas claves para todos los inicios de sesión y el uso de palabras o combinaciones comunes como “contraseña123”. En su lugar, se recomienda optar por palabras o frases distintas que utilicen una combinación de números y letras.

f) Revisa las facturas, las transacciones en línea y los registros de las tarjetas de crédito para conciliar las compras e identificar cualquier discrepancia o cobro desconocido.

