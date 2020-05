En los últimos años, la palabra meme ha ganado gran popularidad en todo el mundo. Esto no podría haber sido posible sin la aparición de Internet y las redes sociales. Desde niños hasta adultos la han adoptado como parte de su vocabulario. Su finalidad: sacar más de una carcajada en el mundo digital.

Fácilmente podría resumirse a una imagen jocosa acompaña de texto que circula en la red.. Pero es mucho más que eso. Su éxito se basa en que cualquier persona puede crear una publicación de este tipo sin tener dotes de diseñador y que en cuestión de minutos llegue a miles de usuarios en la red, haciéndose viral. Solo basta creatividad, sarcasmo o sumarse a una coyuntura política, deportiva, etc.

Los memes son la nueva forma de hacer humor en el siglo XXI, esa donde el número de likes y compartidos definen la popularidad. Aunque es la herramienta más usada por los internautas, también marcas e instituciones públicas se han rendido antes estas imágenes para hacer llegar de una forma amena sus campañas o mensajes. Uno de los mejores ejemplos en el Perú, son los posts de la Policía Nacional del Perú en sus redes oficiales.

Pero, ¿qué es realmente un meme? ¿Una adolescente respondería lo mismo que un padre de familia o un niño que una profesora? Son muy pocas las interrogantes que la ciencia no pueda despejar. Y esta no es la excepción.

Los memes y la ciencia

Richard Dawkins, un científico británico, fue quien acuñó el término “meme”, en 1976. En su libro “El gen egoísta”, lo describe así: “Una idea, comportamiento o estilo que se transmite de persona a persona dentro de una cultura”. En esta publicación el biólogo busca dar a conocer que tanto la transmisión de información genética y cultural tienen el mismo comportamiento.

“Cuando plantas un meme fértil en la mente, literalmente parasitas al cerebro, convirtiéndolo en un vehículo para que el meme se propague, de la misma forma que lo haría un virus que parasita los mecanismos genéticos de una célula”, es la referencia que utiliza Dawkins en su obra.

Sin ser compartido o su posterior viralización, un meme no existiría (o tendría futuro). Para la periodista Delia Rodríguez, autora del libro “Memecracia”, en entrevista para el The Huffington Post, asegura que “en el fondo es algo ancestral y disfrutamos extendiendo nuestros memes y manteniendo la relación con los otros porque de eso dependemos como especie”.

Los memes no necesariamente terminan siendo replicados de la misma forma. Pueden presentar variaciones, dependiendo del autor. La idea original puede evolucionar. Un artículo de la investigadora Violeta Alarcón, da fuerza a este concepto, refiriéndose a que “el meme recupera el anonimato de la cultura popular, como solían ser los relatos, mitos, leyendas, refranes o chistes de transmisión oral, en los que la autoría, en un principio, resultaba irrelevante”.

Los primeros memes de la historia

Según una nota publicada por El Dominical, donde se cita una entrevista de la revista Quo a Robert Hernández, profesor de la Escuela de Periodismo en el sur de California, hay dos memes que se podrían considerar los primeros de la historia: hamster dancing, un singular video de animaciones en formato gif, donde se puede apreciar a 392 roedores bailando, y all your base are belong to us, una producción donde se toca todo lo malo que ocurrirá por la llegada del año 2000.

El debate no fue ajeno a Twitter. Algunos internautas aseguraban que una viñeta de 1921 publicada en la revista “Wisconsin Octopus” sería el primer meme de la historia, ya que usaba un recurso muy utilizado como es la comparación de imágenes. El texto que acompaña a la pieza es: “Cómo crees que te ves cuando te tomas una foto con flash” y “Como realmente te ves”.

Los memes más famosos de internet

“Success Kid”

Solo tenía 11 meses, pero la fotografía de Sam Griner agarrando un puñado de arena daría la vuelta al mundo. Laney Griner, su madre, fue quien capturó este momento que sería asociado por los internautas como una expresión de éxito.

“Overly Attached Girlfriend”

Laina Morris nunca imaginó que un video que hizo para un concurso de Justin Bieber en el 2012 terminaría convirtiéndose en uno de los memes más compartidos de la red hasta la actualidad. Su fotografía fue asociada para hacer chistes sobre los celos de pareja.

“Bad Luck Brian”

Sin duda, el meme por excelencia para describir la mala suerte que acompaña a una persona. Kyle Craven solo quería burlarse cuando posó de esta forma en la fotografía del anuario de la secundaria, pero años más tarde cuando dicha imagen fue publicada en la red por un amigo, solo era cuestión de tiempo para que aumente su popularidad.

“Aliens”

Su nombre es Giorgio A. Tsoukalos y es ufólogo, escritor y presentador de televisión. Gracias a su forma excéntrica para hablar en la serie “Alienígenas Ancestrales” de The History Channel, se ganó un lugar entre los memes más virales de internet.

“Disaster Girl”

Zoe Roth es la niña de cuatro años protagonista de este meme. La fotografía la hizo su padre mientras ocurría un incendio cerca de su casa. La sonrisa de la pequeña mirando a la cámara hizo que la imagen se haga viral rápidamente.

