El Perú fue seleccionado como el deslumbrante telón de fondo de la tan esperada película de ciencia ficción, Transformers: Rise of the Beasts. Tras su estreno la semana pasada, la Marca Perú tuvo el privilegio de conversar en exclusiva con los protagonistas de esta emocionante entrega, quienes compartieron su experiencia única al grabar en nuestro país y su profundo acercamiento a nuestra cultura.

Los testimonios revelaron el amor y la fascinación que el equipo de producción de Transformers experimentó en su paso por tierras peruanas, y dejaron claro que Perú se ha convertido en un lugar especial para ellos, despertando su deseo de regresar para futuros proyectos cinematográficos.

El director de la película, Steven Caple Jr., explicó con entusiasmo las razones detrás de la elección del Perú como uno de los escenarios principales de la trama. Según sus declaraciones, la película adquiere un significado especial para los peruanos, ya que es la primera vez que el país es seleccionado como escenario de esta franquicia, que introduce a los fascinantes ‘Maximals’.

Caple Jr. reveló que la idea de grabar en Perú surgió de uno de los productores, Lorenzo Di Bonaventura, quien siempre había soñado con visitar Machu Picchu, considerado uno de los tesoros más preciados de nuestro país. Esta oportunidad brindada por Transformers permitió a Di Bonaventura cumplir su anhelado deseo y, al mismo tiempo, mostrar al mundo las maravillas de nuestro país.

“Fue increíble grabar en Perú. Es curioso, porque siempre me preguntaban si sentía algún tipo de presión. Y ahora esa presión era asegurarme de que Perú estuviera feliz con lo que hemos plasmado en la pantalla, de resaltar su cultura y todo lo demás. Pero la razón por la que grabamos en Perú fue que, mientras buscábamos lugares en los que los Transformers nunca antes habían estado, uno de nuestros productores, Lorenzo, tuvo la idea de venir a Perú”, comentó emocionado Caple Jr.

La elección de la ubicación no podría haber sido mejor. Perú resultó ser una fuente inagotable de inspiración para el equipo de producción, quienes deseaban mostrar al mundo la riqueza cultural de nuestra nación. Una vez seleccionada la locación, el director decidió que Cusco, con su encanto mágico, sería uno de los puntos de grabación clave. Esto se debió a la intención de brindar una presentación impactante de los ‘Maximals’, una nueva raza de robots que se unen a los ‘Autobots’ en esta entrega cinematográfica.

“Para presentar a los ‘Maximals’ en esta película, pensamos que las asombrosas y bellísimas maravillas del Perú realmente capturarían la esencia de los personajes. Filmamos en la cima de Machu Picchu, un lugar donde nunca antes se había grabado. Solo pensábamos en dos cosas: primero, estamos aquí; y segundo, ¿cómo logramos esto? ¡Es simplemente increíble!”, explicó Caple Jr. emocionado.

El actor Anthony Ramos, protagonista de Transformers: Rise of the Beasts, también compartió su experiencia en Machu Picchu. “Estamos en el santuario de Machu Picchu y tuvimos la bendición de un chamán para honrar al pueblo peruano y a la película. Es un regalo que valoramos enormemente”, comentó Ramos. Además, Ramos destacó que Perú juega un papel principal en la trama y aprovechaba cada momento libre para aprender sobre la historia de nuestro país a través de guías turísticos.

El impacto de esta producción de Hollywood en Perú ha sido tan significativo que todo el equipo de Transformers: Rise of the Beasts expresa su deseo de volver a grabar en nuestro país. El amor y la admiración que han encontrado aquí los han cautivado, y el mundo ha sido testigo de las maravillas culturales y naturales que ofrece Perú gracias a esta exitosa franquicia cinematográfica. Sin duda, esta experiencia ha dejado huella en el corazón de cada miembro del equipo y ha abierto las puertas para futuras colaboraciones cinematográficas en nuestro país.

La elección del Perú como escenario para Transformers: Rise of the Beasts no solo ha brindado una increíble oportunidad para exhibir nuestra cultura y paisajes asombrosos en la pantalla grande, sino que también ha dejado una huella imborrable en los corazones de aquellos que participaron en esta producción.