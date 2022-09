El acoso callejero es una de las formas más comunes de violencia de género. De acuerdo a un estudio realizado por L’Oréal Paris en asociación con Ipsos, se halló que las preocupaciones sobre el acoso callejero siguen siendo significativas.

El 75% de las mujeres evitan ciertos lugares públicos, el 59% adapta su ropa y apariencia cuando salen a estos espacios y el 54% evita ciertos medios de transporte público con el fin de evadir este tipo de agresiones. En síntesis, este estudio revela que 1 de cada 2 mujeres dice que no se siente segura en espacios públicos.

L’Oréal Paris, en colaboración con la ONG Right To Be y la Fundación Ayuda en Acción, impulsan “Stand Up: Contra el Acoso Callejero”, el programa de capacitaciones diseñado para ayudar a prevenir y detener las situaciones de acoso callejero y así, construir espacios seguros e inclusivos para todas las personas.

La metodología 5D’s contra el acoso

Esta campaña tiene como objetivo capacitar a 1.5 millones de personas en el mundo con la metodología 5D, un conjunto de herramientas creadas por la ONG Right To Be con el fin de hacer frente de forma segura ante una situación de acoso callejero. La metodología 5D’s se dividen en:

Distraer: Hazte pasar por un amigo o amiga, pregunta la hora o crea una distracción.

Hazte pasar por un amigo o amiga, pregunta la hora o crea una distracción. Delegar: Busca a alguien que esté en una posición de autoridad (p. ej.: un profesor o profesora, el personal del local donde estés o el conductor o conductora si es que te encuentras en el trasporte público) y pídeles que intervengan.

Busca a alguien que esté en una posición de autoridad (p. ej.: un profesor o profesora, el personal del local donde estés o el conductor o conductora si es que te encuentras en el trasporte público) y pídeles que intervengan. Documentar: Observa lo que ocurre, intenta escribir o grabar el acto de acoso para compartir el material en favor de la víctima, nunca lo uses ni lo publiques sin su permiso.

Observa lo que ocurre, intenta escribir o grabar el acto de acoso para compartir el material en favor de la víctima, nunca lo uses ni lo publiques sin su permiso. Dirigirse al acosador: Habla o confronta al agresor, después dirige tu atención a la víctima. Si la persona que acosa responde, ignórala. Haz esto solo como último recurso para evitar la violencia. Lo primero es tu seguridad y la de la víctima.

Habla o confronta al agresor, después dirige tu atención a la víctima. Si la persona que acosa responde, ignórala. Haz esto solo como último recurso para evitar la violencia. Lo primero es tu seguridad y la de la víctima. Desahogar: Apoya y reconforta a la persona acosada tras el incidente.

El pasado jueves 25 de agosto se llevó a cabo el evento “StandUp: Contra el Acoso Callejero” en el Museo de Arte de Lima, donde se intervino un espacio al aire libre para concientizar sobre esta problemática y también para hablar de la realidad del acoso callejero en el Perú. Además, se realizó un conversatorio donde se contó con mujeres líderes que compartieron su experiencia y hablaron sobre la relevancia de las 5D’s para el futuro del país.

Si quieres ser parte de la comunidad StandUp y ayudar a combatir el acoso en lugares públicos, participa del programa de capacitación virtual en http://standup-peru.com/.