Una singular escena de celos protagonizó Carlos Carlín en #Dilo con Jannina Bejarano. El efusivo reencuentro entre Johanna San Miguel y Mathías Brivio en la primera emisión de La máscara de Latina, al parecer no fue del completo agrado de Carlín. El ex ‘Tony’ de Patacláun le reclamó públicamente a su amiga por el cariñoso saludo.

Durante la entrevista en #Dilo, Johanna San Miguel recordó su emotivo reencuentro con Mathías Brivio. Como se sabe, los ex conductores de Esto es Guerra volvieron a estar juntos ante las cámaras, después de que la ‘mamá leona’ abandonara el reality juvenil hace cinco años. El primer programa de La máscara fue el escenario del emocionante reencuentro.

“Mathías es una persona con la que yo he compartido tres años. Lo quiero un montón”, expresa San Miguel con una gran sonrisa. Sin embargo, esta declaración no fue tan agradable para su histórica dupla cómica, Carlos Carlín. “Se aventó encima de Mathías Brivio”, expresó incómodo el conductor de Wantan Night.

Johanna San Migul junto a Mathías Brivio en la conducción de Esto es Guerra.

“¡Momentos inolvidables de la televisión!”, añade sarcástico Carlín con gestos en las manos y una mirada de burla. Ella no pudo contener la risa y respondió el reclamo por celos. “Carlín hizo hace poco un Tik Tok con Wendy. No me invitó”, dijo regresando el reclamo.

Pero la divertida situación continuó. Los ex Patacláun se reclamaron como si se tratase de una pareja sentimental. “Yo no me abalanzo encima de Wendy (Ramos) cuando nos vemos. Tú te has abalanzado sobre Mathías”, alega Carlín.

A pesar de haber aclarado en #Dilo que se consideran hermanos, Johanna y Carlín han protagonizado románticas escenas juntos. “Hemos chapado dos veces. Yo no he chapado con Mathías”, increpó Johanna. “Bueno, es lo único que faltaba en ese programa”, respondió con ironía Carlín en referencia a Esto es Guerra. Carlín aclaró que Mathías Brivio es muy amigo de ambos.

Pataclaun: Johanna San Miguel y Carlos Carlín sorprenden con beso en Instagram

La sorprendente reacción de Carlos Carlín al recordar el reencuentro entre Johanna y Mathías Brivio

En otro momento de la entrevista, Carlos Carlín intentó volver a caracterizar a ‘Tony’ de Patacláun, diciendo “cosita rica” y el resultado fue inesperado. La divertida dupla, además, emocionó al público al hablar de la gran amistad que los une. También recordaron sus inicios: Johanna en Carmín, revelando que fue una experiencia para la que no estaba preparada. Carlín en Los de arriba y los de abajo, donde la explosión de popularidad llegó a su vida. Y en el juego Impro en ABC, Carlín representó a un actor que por primera vez haría de galán de telenovela. Ella, la insoportable y famosa actriz que sería su pareja en la ficción.