Para las mamás dinámicas: Si mamá tiene un estilo de vida activo y le gusta llevar looks cómodos que no pierdan la formalidad, las zapatillas casuales blancas Celtic son la mejor opción gracias a su versatilidad y capacidad para combinarse fácilmente con diversos tipos de looks. También, si prefiere darle un toque de tendencia sin llegar a perder su tan amada, los mocasines Cheryl color negro son perfectos para lucir en cualquier tipo de ocasión. (Foto: Platanitos)