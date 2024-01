El Perú comienza el año arrasando en los certámenes de belleza. Hace unas horas, Maricielo Gamarra se convirtió en la nueva Reina Hispanoamericana 2023/2024 en la más reciente edición del certamen celebrado en Bolivia. Un merecido título que lleva con orgullo al continuar el legado de victoria que empezó su antecesora, Arlette Rujel. Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre la joven modelo que inauguró la temporada de certámenes de belleza llevándose la corona a casa.

El pasado 28 de enero se celebró la final de la última edición de Reina Hispanoamericana 2023/2024 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. 27 candidatas se enfrentaron, pero fue la peruana Maricielo Gamarra quien se llevó la corona de reina y el título en la categoría “Favorita Missólogo”, quedando como virreina Miss Venezuela.

¿Quién es Maricielo Gamarra?

Su nombre completo es Maricielo Gamarra Alvarado, tiene 28 años y nació en Tarapoto, San Martín. Su cumpleaños es el 27 de mayo y su signo zodiacal es Géminis. Es modelo profesional, presentadora de televisión y comunicadora social. Aunque es joven, trabaja en el medio audiovisual desde hace más de 10 años. Estudió y se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Piura. De ahí que su pasión sea presentar contenido tanto para TV como redes sociales sobre cada ciudad y país por el que ha viajado.

Este amor por la cámara la llevó a participar en el reality de citas de Telemundo “Por amor o por dinero” entre el 2021 y 2022, donde quedó eliminada a 52 días de competencia en un paraíso tropical en República Dominicana.

Además de la cámara, Maricielo Gamarra también es una entusiasta del deporte. En sus redes sociales suele compartir sus rutinas de ejercicio y los deportes que practica ocasionalmente, como el muay thai. Esta afición incluso la llevó a ganar el primer reto de competencia física en la etapa preliminar del certamen Reina Hispanoamericana. Su excelente aptitud física le valió el título de Miss Deporte Kalomai 2024.

Su carrera como modelo la llevó a desfilar tanto en pasarelas locales para reconocidas marcas peruanas como en pasarelas internacionales, pues estuvo en la Semana de la Moda en Nueva York durante el 2022 y 2023. Además, Maricielo Gamarra también tiene un reconocido historial en el mundo de los reinados de belleza. En el 2020, destacó por su paso por el Miss Perú , pues se alzó como primera finalista del certamen, lo que le valió la corona del Miss Grand Perú 2020, pero perdió el título al infringir las normas restrictivas por la pandemia del Covid-19.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o qué está mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional”, dijo en aquel entonces Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú.

Este error llevó a la modelo a pedir disculpas públicas a través de sus redes sociales. “Pedirles disculpas si los he ofendido. Intenté dar lo mejor de mí en este concurso y ha sido de las mejores experiencias, pero también acepto que me equivoqué, que cometo errores y que voy a mejorar”, expresó en ese entonces.

En los años siguientes, además de mantenerse activa en el mundo del modelaje, Maricielo Gamarra se dedicó a recorrer el Perú y el mundo y ejercer como reportera para las redes sociales.