Lucir unas mejillas jugosas y perfectamente maquilladas puede hacer una gran diferencia en el rostro, pero no siempre sale tan bien como imaginamos si no sabemos cómo aplicar el rubor. Sobre todo si se trata de uno que se convirtió en el favorito celebridades y amantes del maquillaje: el rubor líquido. Descubre cómo aplicarlas exitosamente para conseguir un look natural y jugoso con esta serie de técnicas y trucos que tú misma puedes incorporar en tu rutina de maquillaje.

El rubor es uno de los pasos favoritos del maquillaje pero también uno de los más temidos. Bien aplicado, puede iluminar e incluso rejuvenecer el rostro. Mal aplicado, puede arruinar completamente el look. Es hora de que dejes de tenerle miedo y aprendas cómo aplicarlo de la manera más favorecedora posible (lo agradecerás) con estos sencillos pero infalibles consejos.

Ordena y mezcla correctamente las texturas

Si no piensas en las texturas de los productos primero, en vano será el esfuerzo a la hora de aplicarlos. El rubor líquido se integrará mejor a la piel si lo combinas con otros productos líquidos (bases, bronzer o similares). Trabajar líquidos sobre líquidos hará que se difuminen mucho mejor e incluso podrás corregir errores con mayor comodidad.

Si te sientes con ganas de experimentar, puedes probar invirtiendo el orden de la base y el rubor líquido . Si aplicas este último primero, podrás darle un sutil y natural efecto de color a tus mejillas. De utilizar polvos, recuerda hacerlo como sellador, siempre luego de aplicar el rubor.

Sé rápida y precisa en la aplicación

Los rubores en formato líquido se fijan muy bien a la piel una vez secos. Si no quieres tener las mejillas excesivamente coloreadas o tener que empezar de cero, tendrás que mentalizarte antes de aplicarlo.

A la hora de aplicar el rubor líquido, hazlo rápido y difumínalo instantáneamente . Si lo colocas directamente sobre la piel (sin base u otro producto de preparación), lo ideal será hidratar un poco más la zona para que se pueda difuminar con fluidez.

El truco viral de Tik Tok para aplicar rubor líquido

(Foto: TikTok @jacquelinekilikita)

Existen muchas formas (de todos los niveles) para colocar el rubor líquido, pero no todas serán exitosas si aún te sientes insegura sobre cómo aplicarlas. Un truco sencillo e infalible para lograrlo proviene de TikTok. Sólo deberás hacer un trazo en línea horizontal con el rubor líquido en la parte amplia de la palma de tus manos y frotarlas entre sí con cuidado para bajarle la intensidad al pigmento y crear el efecto deseado antes de aplicarlo al rostro.

Luego, colocas cada palma sobre cada mejilla en sentido ascendente en dirección a las sienes. A continuación, con suaves toques de las yemas de los dedos, difuminas los contornos de lo aplicado. Este truco es perfecto para dejar un efecto ‘lifting’ muy natural y sutil sobre la piel.

El “Blush Draping”, la técnica estrella de efecto ‘lifting’

(Foto: Pinterest)

Esta técnica ochentera renovada por diversas celebridades, es una nueva y refrescante forma de hacer el ‘contouring’ del rostro con la ayuda del rubor líquido. Consiste en esculpir el rostro y marcar los ángulos deseados para darle un efecto ‘lifting’ juvenil , fresco y radiante.

El ‘blush draping’ estiliza el rostro y le añade más dimensión si apuestas por colores igual de refrescantes. Los tonos rosas y corales serán tus favoritos para obtener un look saludable y naturalmente fresco.

Primero, deberás preparar tu rostro con tus cremas líquidas habituales (primer, base, correctores, etc). Luego, dependiendo de la ocasión, eliges el tono de rubor líquido adecuado y lo aplicas en las zonas ‘manzanas’ del rostro en dirección a las sienes (incluso puedes añadir unas gotas de iluminador para darle un mayor ‘efecto glowy’). Y siempre con movimientos circulares y siguiendo la línea del pómulo (fundamental si no quieres terminar con todo el rostro lleno del producto).

Y si deseas tener un maquillaje unificado, puedes darle ligeros toques en el tabique de la nariz y los párpados con el exceso de producto. Cuando estés satisfecha con el resultado, aplica fijador de maquillaje para que te dure más.