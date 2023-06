3 / 6

Jeffree Star Cosmetics, aquella marca que se caracteriza por sus asombrosas paletas de sombras de ojos, es totalmente vegana (incluída su línea de cuidado de la piel). “El maquillaje es para las personas, no para los animales”, dice en su apartado de preguntas y respuestas en su web. Donde también afirman que investigan a sus fabricantes para asegurarse al 100% de que no están afiliados o adquieren ingredientes de lugares que no son libres de crueldad animal. Cuenta con las certificaciones de Leaping Bunny & PETA. (Foto: Jeffree Star Cosmetics)