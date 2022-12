7 / 11

Armar un look con el color más característico de Año Nuevo es más sencillo de lo que crees. No es necesario que luzcas un traje de gala o alguna prenda incómoda. Un corsé y unos pantalones cargo (que probablemente ya tengas en tu armario) combinados con unas sandalias de tacón pueden ser un excelente look para esa noche especial. (Foto: Pinterest).