Tras sus últimos estudios en Londres, Morilo cuenta su experiencia en el exterior y nos brinda una suerte de guía para el estudiante de moda: ¿Cómo postular y cuánto cuesta estudiar moda en Londres ? Aquí te lo contamos.

Élida llevó el curso corto "Fashion Business" en la sede de Londres del Instituto Marangoni. (Fotos: redes sociales/study milan).

—Desde tu experiencia profesional, ¿por qué dirías que es es importante estudiar en el exterior?

Son muchos factores. Creo que la calidad del contenido es una de ellas. Sobre todo si hablamos de una capital mundial de la moda, como lo es Londres o Milán. Además, el intercambio cultural y la red de contactos que se genera estudiando fuera abre muchas puertas en el camino.

—En la búsqueda de un programa de estudios en el exterior, uno se encuentra con una ola gigante de información en internet. ¿Por dónde empezar?

Lo que recomiendo es buscar asesoría porque efectivamente en intenet se encuentra demasiada información y eso puede confundir al estudiante. En mi caso, todo lo hice con la agencia de estudios peruana Study Milán. La agencia trabaja con el Instituto Marangoni, Domus Academy y Naba. Las tres escuelas son buenísimas en moda. En mi caso elegí Marangoni, de hecho es la segunda vez que estudio ahí porque me parece una escuela de mucho nivel, y esta vez quería llevar un curso en Londres.

—¿Cómo fue el proceso de elección de curso y ciudad? ¿Qué recomendarías tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones?

Lo primero es elegir la ciudad. La elección de la ciudad va a depender del presupuesto que se tenga en cuenta y también hay que tener en mente la distancia desde Perú y el estilo de vida de cada ciudad. Va a ser un cambio grande y hay que intentar valorar todos los factores. Una vez elegida la ciudad, hay que ver el curso. No es lo mismo estudiar una carrera de moda, que un curso corto o una maestría. Todo va a depender de tus intereses estudiantiles y necesidades profesionales. Recomiendo elegir Londres para quienes quieran estudiar moda relacionada con negocios. Londres no es solo una capital de moda, también es conocida mundialmente por los negocios... es una cuna financiera. Hay que aprovechar eso. En mi caso, que soy una diseñadora que lleva años en el negocio, escogí Londres para llevar un curso corto de actualización que tenga que ver con moda y negocios y me ayude a potenciar mi negocio en Lima.

—Como estudiante, ¿qué requisitos necesitaste para postular a la escuela?

Si se trata de un curso corto como el mío, básicamente tienes que tener tu pasaporte vigente, saber inglés, llenar un formulario y hacer el pago. En caso sea una carrera o una maestría larga, la agencia te da todas las facilidades para que se pueda tramitar la visa.

—Luego de los primeros pasos, ¿qué se debe tener en cuenta antes de viajar?

Bueno, creo que ahí dependería de cada persona, como prefiera organizarse. Desde mi experiencia, diría que es ideal buscar el alojamiento con mucha anticipación porque Londres es una ciudad llena. O sea, todo el mundo quiere estar en Londres. Cuando llegas te sientes en una gran ciudad en la que todo el mundo quiere vivir, todo el mundo está en lo suyo... tratando de hacerla, de cumplir sus sueños. Por eso, es difícil encontrar alojamiento a un buen precio. Recomendaría buscar un alojamiento que esté cerca a la universidad. Luego, hay que averiguar el clima de la ciudad a la que vayas a llegar , es importante. Sobre todo porque viniendo de Perú, el clima de Europa es extremo a comparación, así que hay que estar preparados. Todo lo demás lo dejaría a llegar y explorar todo lo que lo que tiene la ciudad para ofrecerte, ¿no?

—¿Cómo fue tu experiencia en la ciudad? ¿cómo fueron los primeros días?

Sobre la ciudad, me impresioné con lo grande y cosmopolita que es. Encuentras personas de todas las nacionalidades así que sientes que has llegado al lugar correcto. La sede de Marangoni en Londres me pareció la más bonita, y definitivamente (desde el inicio) noté que el curso iba a ser uno de los más exigentes que lleve en mi vida estudiantil.

—Lo conversábamos al inicio...estudiar en el extranjero te da la oportunidad de recibir una educación con un enfoque diferente, tal vez hasta de mayor calidad...

Exacto. Es notable el nivel académico de Londres, sobre todo siendo una estudiante latinoamericana. La malla curricular era muy completa, o sea, veíamos desde marketing hasta costos y presupuestos, que me pareció muy interesante. Vas a aprender- por ejemplo- cuánto te cuesta poner un Billboard en el aeropuerto, cuánto te cuesta forrar un bus rojo de tu marca, cuánto te cobran los influencers en Europa...en fin, como los profesores son personas insertadas en el mercado laboral, te dan información que no está a la mano. O sea, no es que puedes buscar en google esa información, es especializada. Ahí está el valor también. Y un dato interesante, es que no encontré muchos peruanos en el curso. Ahora que los peruanos no necesitamos visa para visitar Londres y que tenemos la facilidad de contar con una agencia que hace la conexión, sería interesante que más alumnos peruanos vayan a capacitarse.

—Además de la calidad estudiantil, comentabas que el intercambio cultural es otro de los puntos a favor de estudiar en el extranjero...

Sí, y en Marangoni las clases no solo se quedan en el aula en la universidad, los profesores se preocupan para que el alumno viva la ciudad en su carrera. Por ejemplo, durante nuestro nuestro curso fuimos a exhibiciones, charlas, museos... y todo esto sucedió en el marco del London Fashion Week, eso me pareció increíble. Otro valor importantísimo para mí de estudiar fuera son los contactos que puedes hacer. Los profesores son personas insertadas ya en el mundo profesional de la moda en Londres e incluso tu red de contactos en el mismo salón, también. Encuentras personas que tienen otros negocios o carreras en distintas partes del mundo y eso es invaluable. Creo que no lo sentí tanto cuando estudiaba no en Lima o en otras experiencias académicas que he tenido, realmente es un gran plus como profesional.

—En tu caso estudiante “Fashion Business” como un curso corto, ¿para qué estudiantes recomendarías llevar esta opción?

Los cursos cortos los recomendaría mucho para dos dos casos en específico. Primero, para los profesionales que buscan actualizarse, me parece ideal. El año pasado viajé a Milán y me ayudó un montón, luego hice mi desfile en Lima y salió increíble. Estudiar fuera te abre la mente. En segundo lugar, me parecen una gran opción para quienes están decidiendo qué carrera de moda estudiar. Es como probar antes de estudiar la carrera completa.

— ¿Cuánto cuesta estudiar en Londres?

Todo depende qué curso elijas llevar y en qué escuela. En el caso de Marangoni, el curso que llevé tiene un costo aproximado de 4000 libras esterlinas si no me equivoco. Hay que tener en cuenta que Study Milan ofrece becas parciales para sus distintas escuelas.