WUF: Voces femeninas que lideran el cambio por los animales

Donde otros ven abandono, ellas ven una segunda oportunidad

Desde muy pequeña, Evelyn Perea, rescatista y fundadora del albergue Amor y Rescate, sintió que no podía ser indiferente. A los cinco o seis años ya intentaba ayudar a perros en mal estado, aunque sus posibilidades eran limitadas. A los 12 realizó su primer rescate formal: una perrita que había dado a luz en la calle. La llevó a casa junto a sus crías. Al inicio, sus padres dudaron, pero terminaron comprendiendo que ese amor por los animales no era pasajero.

Con el tiempo, Evelyn comenzó a hacer baños medicados en la calle, a colocar vacunas y a alimentar perros abandonados. La llegada de las redes sociales le permitió visibilizar más casos y sumar apoyo. Así conoció a quienes hoy son sus compañeras y juntas fundaron Amor y Rescate, con un mismo propósito: que cada perro abandonado tenga la oportunidad de ser feliz.

Lo que la impulsa a seguir, incluso en los días más duros, es el cambio que presencia en cada rescate. “Sacar a un perro del sufrimiento y verlo recuperar la esperanza, ver esos ojos transformarse, es lo que me mueve”, comparte. Para ella, el “antes y después” no solo cambia la vida del animal, sino también la del adoptante. “Cuando alguien adopta, despierta una sensibilidad distinta. Se forma un vínculo profundo que también transforma su manera de ver la vida”, afirma Evelyn.

En cada encuentro, Evelyn reafirma su misión: acompañar, proteger y no rendirse hasta que cada perro tenga una segunda oportunidad.

La resiliencia tiene cuatro patas

Para Maria José Morales, también rescatista y fundadora de un albergue, los perros le han enseñado una lección poderosa: siempre existen las segundas oportunidades. “Son seres que han pasado por situaciones terribles y, aun así, no guardan rencor. Solo saben dar amor”, reflexiona.

No es un camino fácil. Hay perros que esperan años por una familia, pero ella insiste en que la paciencia y la perseverancia marcan la diferencia. “Siempre hay una familia para cada uno. A veces tarda, pero llega”, comenta Maria José.

Recuerda el caso de Pericles, un perro al que muchos veían difícil de adoptar. Ella misma pensó que pasaría el resto de su vida en el albergue. Sin embargo, todo cambió cuando el alcalde de Cieneguilla lo conoció y decidió adoptarlo. Hoy, Pericles es imagen de campañas de esterilización y adopción en el distrito. “Ese es mi trabajo: perseverar, sacarlos adelante y luego disfrutar de sus finales felices”, afirma.

Entre brazos que sostienen y miradas que confían, Majo reafirma cada día su compromiso de dar segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.

Cuando una adopción lo cambia todo

Desde WUF, Carmen Rodríguez lidera el área de ayuda y adopciones, un rol que combina organización, coordinación de donaciones, alianzas estratégicas y acompañamiento cercano a cada familia adoptante. En medio de la logística y la gestión, hay momentos que la conmueven profundamente.

“Es impresionante lo fácil que es entender a los perritos a través de su lenguaje corporal. Cuando finalmente encuentran un hogar, se nota el entusiasmo con el que llegan a su nueva familia”, explica. Parte del proceso implica que la familia conozca al perro previamente en el albergue; luego, el equipo lo acompaña hasta su nuevo hogar. Es allí donde se percibe esa conexión especial que marca el inicio de una nueva etapa.

Pero el trabajo no termina con la entrega. Los seguimientos posteriores son, para Carmen, una de las mayores recompensas. “Cuando las familias nos cuentan cómo les está yendo, cómo descubren sus gustos, sus rutinas y pequeños detalles de su personalidad, confirmamos que todo el esfuerzo previo valió la pena”. Cada adaptación positiva es la evidencia de que el compromiso, la organización y el trabajo en equipo realmente cambian destinos.

La salud animal también es conciencia social

Para Micaela Vizquerra, veterinaria y cofundadora de WUF, la medicina veterinaria le ha enseñado a dimensionar todo lo que los animales entregan a las personas: amor, felicidad, paz y estabilidad emocional. “Ellos confían plenamente en nosotros y dependen de nuestras decisiones para su bienestar”, afirma.

En cada consulta hay una historia distinta. Algunas están marcadas por el cuidado y el cariño, pero otras evidencian sufrimiento, ya sea por maltrato, falta de atención o desconocimiento. Estas experiencias le recuerdan que el bienestar animal es una responsabilidad compartida y que como sociedad es urgente fortalecer la conciencia y la educación en torno al respeto y cuidado hacia los animales.

Frente a un contexto donde el abandono muchas veces se normaliza, su mensaje es claro: “El abandono nunca debería ser una opción. Una mascota es parte de la familia; es un compromiso a largo plazo, no un deseo pasajero”. Antes de tomar la decisión de incorporar un animal al hogar, invita a reflexionar sobre el tiempo, los recursos, el espacio y la disposición real para acompañarlo durante toda su vida.

Para ella, asumir esa responsabilidad puede convertirse en una de las experiencias más gratificantes que existen. Y como profesional de la salud animal, considera que también es su deber promover e inculcar la tenencia responsable.

Micaela, veterinaria y cofundadora de WUF, convencida de que la salud animal es también una responsabilidad social compartida.

Liderar con estrategia y corazón

Desde la dirección de WUF, Valeria Cejo asume que el liderazgo en bienestar animal exige tanto corazón como estrategia. “Cada día implica equilibrar la sostenibilidad financiera, la gestión de equipos y las alianzas estratégicas, sin perder de vista que detrás de cada número hay un perro o un gato esperando una oportunidad”, señala.

En un país donde millones de animales viven en situación de abandono, sostiene que el impacto social debe profesionalizarse. “No basta con la buena intención. Necesitamos eficiencia, métricas, procesos y transparencia”. Para ella, liderar WUF es un privilegio que asume con una convicción clara: el bienestar animal es también un indicador de qué tan humana es una sociedad.

Al mirar hacia el futuro, sueña con que WUF se convierta en un referente regional de innovación en bienestar animal, no solo reaccionando ante el abandono, sino transformando la cultura a través de la educación, la prevención y las alianzas estratégicas. “El verdadero impacto no se mide solo en rescates, sino en cuántas vidas logramos proteger antes de que sufran”, afirma.

Porque, como concluye, el bienestar animal y el bienestar humano están profundamente conectados. Y estas mujeres lo demuestran cada día con acciones que cambian historias.

Valeria, gerente general de WUF, lidera con estrategia y corazón una misión que busca transformar el bienestar animal en una causa sostenible y de impacto.

Vocación que inspira, historias que continúan

En este Día Internacional de la Mujer, WUF celebra a quienes no solo transforman la vida de miles de animales, sino que también inspiran a más personas a involucrarse y ser parte de la solución. Porque cada adopción es una historia que continúa, una familia que crece y una segunda oportunidad que se hace realidad.

Si tú también quieres ser parte de este cambio y ayudar a que cada vez seamos más personas comprometidas con los animales, súmate a nuestra comunidad ingresando a https://www.wuf.pe/clubwuf y conviértete en parte activa de esta red que transforma abandono en esperanza.