A 41 años de la muerte de Tilsa Tsuchiya, la pintora que transformó la mitología peruana en arte universal

Tilsa Tsuchiya, artista de raíces japonesas y peruanas, renovó la pintura nacional fusionando los mitos andinos y la modernidad. Su vida estuvo marcada por la lucha y el esfuerzo creativo, y su muerte en 1984 dejó una huella profunda en el arte peruano.

Una foto de la artista plástica peruana Tilsa Tsuchiya, tomada el 7 de octubre de 1981. Tres años antes de su deceso. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Carlos Batalla
Carlos Batalla

El 23 de setiembre de 1984, la muerte visitó el taller de Tilsa Tsuchiya, llevándose a una de las pioneras del arte peruano moderno. En medio de una Lima envuelta en bruma, su pincel se detuvo para siempre, dejando tras de sí una huella imborrable en la plástica nacional y en la memoria de quienes admiraron su obra. Era la herencia de una vida cruzada por el mestizaje, el esfuerzo y una incesante búsqueda estética, que retumbó en galerías y corazones con la fuerza de una revelación íntima. Su vida, teñida de poesía y lucha, hizo del arte un acto de resistencia y de luminosidad.

