Gritos que no se oyen: adolescentes en Loreto luchan contra la ansiedad, el estrés y la depresión
La ansiedad, el estrés y la depresión forman parte del día a día de miles de escolares, aunque casi nunca se nombren. Aprender a reconocer sus causas, detectar las señales a tiempo y saber a quién acudir puede cambiar más de una historia.

Los corresponsales escolares del colegio Francisco Secad de Loreto lo saben y por ello apostaron por crear este reportaje en video donde le dan espacio a compañeros, docentes, familias y especialistas, para recopilar testimonios que muestran que no se trata de “exageración”, sino de salud mental.

Además, proponen una guía sencilla con técnicas para respirar mejor, organizar el estudio y pedir ayuda, junto con recursos de apoyo para que ningún adolescente tenga que quedarse atrapado en su propio dolor.

Nota realizada por los corresponsales escolares del colegio 6010275 FRANCISCO SECAD de Loreto: Josué Torres, Dayra Fachin, Stephany Alvites, Johan Monteiro y Daniel Hidalgo; con la asesoría de la profesora Liz Cardozo y la mentoría de la periodista Gisella Salmón del diario El Comercio.

