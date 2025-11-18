Gritos que no se oyen: adolescentes en Loreto luchan contra la ansiedad, el estrés y la depresión

La ansiedad, el estrés y la depresión forman parte del día a día de miles de escolares, aunque casi nunca se nombren. Aprender a reconocer sus causas, detectar las señales a tiempo y saber a quién acudir puede cambiar más de una historia.

Los corresponsales escolares del colegio Francisco Secad de Loreto lo saben y por ello apostaron por crear este reportaje en video donde le dan espacio a compañeros, docentes, familias y especialistas, para recopilar testimonios que muestran que no se trata de “exageración”, sino de salud mental.

Además, proponen una guía sencilla con técnicas para respirar mejor, organizar el estudio y pedir ayuda, junto con recursos de apoyo para que ningún adolescente tenga que quedarse atrapado en su propio dolor.