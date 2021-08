Uno de los mayores retos que afronta nuestro país a raíz de la llegada de la Covid-19, es el impacto de la educación virtual en la vida de todas y todos. Sin embargo, el impacto educativo se dio con mayor fuerza en las zonas rurales de nuestro país. Muchos niños, niñas y adolescentes irrumpieron su etapa escolar por las diferentes carencias y necesidades que surgieron en el contexto de pandemia; los estudiantes se vieron en una situación en la que debían elegir entre la educación o su alimentación diaria.

Paucartambo, es una provincia de la región de Cusco que limita con las zonas mineras de Puerto Maldonado, por lo que muchos estudiantes dejaron de estudiar durante la pandemia para migrar a dicha ciudad y emplearse, sobre todo, en la minería informal. Cabe mencionar que la actividad minera siempre ha estado presente, pero solo eran concurridas por los adolescentes durante las vacaciones de enero a marzo. El impacto de la pandemia en la economía familiar fue y es aún, muy fuerte en las familias de zonas rurales. Esto impide el acceso a aparatos tecnológicos, los costos del internet, además, la imposibilidad de abastecer la canasta familiar.

Durante el 2020, el MINEDU presentó un informe donde indicó que la deserción escolar en primaria se incrementó del 1.3% al 3.5% (128.000 estudiantes) y en secundaria pasó del 3.5% al 4% (102.000 estudiantes). A este porcentaje se le suma además el traslado de 337.870 estudiantes de instituciones educativas privadas a públicas.

Adicionalmente, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), para finales del 2020 los principales motivos de los estudiantes para abandonar los estudios siguen siendo los problemas económicos (75.2%), los problemas familiares (12.3%) y también la falta de interés (4%). (INTERNACIONAL, 2021)

En la provincia de Paucartambo hemos detectado que la deserción escolar tiene muchas causales, en la que resalta la pobreza y pobreza extrema que ha empeorado en los dos últimos años.

Impacto negativos en la economía familiar por la llegada de la COVID.

Si de algo depende la calidad educativa en nuestro país, es de la economía que posee cada familia y esto se ha visibilizado aún más con la modalidad de educación virtual. La constitución de las familias en la provincia de Paucartambo son al menos de 5 hijos por familia nuclear y la principal actividad económica proviene de la agricultura y la ganadería. Es por ello que la educación virtual representa una imposibilidad para gran porcentaje de las familias Paucartambinas.

El acceso a un celular se ha vuelto vital si un estudiante quiere continuar con su educación y naturalmente muchas familias que tienen más de 3 o 4 hijos en etapa escolar han visto imposible cumplir con estos requisitos mínimos que exige la virtualidad. Además, los costos por el paquete de datos de internet son otro desafío para la población estudiantil y su familia. Estos problemas que en esencia son económicos, han sido las principales causas de la deserción en la provincia de Paucartambo.

Brechas en el acceso a herramientas digitales:

En la provincia de Paucartambo muchas de las niñas, niños y adolescentes dejan de estudiar debido a que no cuentan con herramientas digitales como celulares, tabletas o laptops, ya que no tienen suficiente dinero para poder comprarlos. Esto debido a que muchas familias se quedaron sin fuente de entrada económica a raíz de la pandemia, lo cual genera que los gastos estén priorizados para la compra de insumos alimenticios.

Sin embargo, otros escolares no estudian porque no están informados respecto al uso de la tecnología, además los padres de familia también muestran descontento sobre la educación virtual. A raíz de ello, muchos estudiantes dedican su tiempo a actividades agrícolas (ciclo agrícola de la papa y el maíz) y ganadería (crianza de animales vacunos, ovinos y animales menores).

Al finalizar el 2020, la Ugell Paucartambo, realizo un diagnostico respecto a la conectividad de los estudiantes. El 91% de los adolescentes accedieron a la educación a la través de la radio, esto porque la mayoría de familias en las comunidades rurales no cuenta con recursos económicos para obtener una televisión, teléfonos inteligentes u otras herramientas que garanticen la educación virtual. Es decir, para nosotros, la virtualidad es sinónimo al acceso de la radio.

El acceso a internet no solo es una cuestión económica o la falta de herramientas tecnológicas, sino, representa la inexistencia y precariedad que se tiene en la instalación de antenas satelitales. Actualmente, un promedio de 10 comunidades comparten una sola antena de internet.

Calidad y desinterés de la educación virtual:

Durante el 2020, la preocupación de la comunidad educativa estaba enfocada en garantizar su continuidad a través de la “virtualidad”, palabra que en la provincia de Paucartambo se tradujo en el programa del estado “aprendo en casa” a través de la televisión y la radio (en su mayoría). Para el presente año, se han ido adoptando nuevas maneras de garantizar el acceso educativo a las niñas, niños y adolescentes pero hemos notado un desgaste y desinterés de la mayoría de estudiantes debido a que constantemente se repiten los mismos temas educativos.

La repetición de los temas también genera desinterés en el estudiante, haciendo que ya no quiera estudiar. Cabe mencionar que algunos jóvenes simplemente no quieren estudiar por que no entienden las clases o se aburren rápidamente con el contenido impuesto desde el Misterio de Educación.

La violencia de género en el hogar

En la provincia de Paucartambo, la violencia contra la mujer no ha desaparecido y en muchos casos llego incluso a incrementarse. Estos datos hacen que nos preguntemos: ¿Qué tan seguras están las mujeres en sus casas si la sociedad nos decía que el peligro está fuera de casa? Pero, ¿Qué pasa si tenemos a nuestra pesadilla (agresor) bajo el mismo techo?

Deserción escolar. Gráfico elaborado por los corresponsales escolares.

Las tasas de violencia familiar, así como el embarazo adolescente han subido considerablemente en el contexto de pandemia. Datos que nos hacen confirmar que el mayor símbolo de peligro, muchas veces son nuestro propios familiares. Es así que la violencia y el embarazo adolescente sigue siendo un factor determinante para poner en riesgo la continuidad de la educación.

Deserción escolar. Gráfico elaborado por los corresponsales escolares.

Como sabemos, el embarazo adolescente continúa siendo una de las principales causantes de la deserción escolar por todas las consecuencias que significa la llegada de un nuevo ser humano al mundo.

LOS TESTIMONIOS

Olger, estudiante que dejo el colegio a raíz de la pandemia

Edad: 17 años

¿Por qué dejaste de estudiar?

Deje de estudiar porque en mi pueblo no había buena conexión a Internet, además siempre tenía que estar esperando a que mis profesores me llamaran y algunas veces no se interesaban mucho por eso estaba cansado de esperar, por último mis trabajos que realizaba no se envían rápidamente por el Internet y eso me causaba depresión.

¿Cuáles son las dificultades que tuviste en la pandemia?

Sobre todo fue el Internet y estaba bajo de economía, por otra parte las clases estaban muy aburridas porque siempre se repetían los temas avanzados.

¿Cómo te sientes al no seguir estudiando?

Bueno yo no me siento mal porque, ahora que estoy trabajando, me divierto con mis amigos, salgo a pasear, estoy alimentándome mejor y no estoy renegando a cada rato del Internet.

¿Qué opinan tus padres ahora que ya no estudias?

Bueno ellos saben mi situación del Internet, así que me comprenden muy bien.

¿Cuáles son las razones principales porque dejaste de estudiar?

Bueno fue el problema del Internet sobre todo además no tenía mucha economía por el cual tenía que trabajar y mis profesores me pedían tiempo para estudiar, pero yo no tenía mucho tiempo para eso ya que estaba trabajando y si yo no estaba al tanto de las clases me regañaban.

Margarita Huamán (VIDEO)

Edad: 40

¿Cuáles son los principales problemas que surgieron con la pandemia?

A causa de la de la crisis sanitaria ocasionada por en covid-19, mi familia se tuvo que enfrentar a diferentes dilemas pero con mayor fuerza en nuestra economía familiar, es por ello que yo como madre no pude ni siquiera comprarles un celular a mis hijos para sus clases virtuales porque nuestros ahorros apenas alcanzaba para alimentar a mi hijos, pues yo soy una madre soltera que tengo que mantener a mis 6 hijos yo sola.

¿Por qué dejó de estudiar su hijo (sobrino, hermano)?

No teníamos dinero, porque tengo hijos en nivel inicial, primaria y secundaria por lo cual nuestro economía estaba gravemente afectada por la pandemia, ya que sólo trabajábamos con el turismo pero por la cuarentena eso no fue posible por eso mi hijo se fue a trabajar, por otra no tenía un teléfono móvil para estudiar.

¿Dónde está trabajando?

Él está trabajando en kosñipata, cosechando coca.

¿Conoce otros casos de estudiantes que dejaron el colegio?

Si, en Chimur personalmente es muy conocido el tema, porque hay muchos estudiantes que dejaron de estudiar, por muchas razones como la falta de economía, no tienen buena conexión a Internet además casi no entienden las clases virtuales y también los temas se repiten mucho, cosa que tampoco aprenden mucho.

¿Cuáles son las dificultades que actualmente tienen para acceder a la educación virtual?

Las principales dificultades son no contar con economía suficiente para comprar un teléfono móvil y por esta razón también no alcanza el dinero para su alimentación, por otra no tienen buena conexión a Internet además muchos no entienden las clases virtuales porque los estudiantes casi no estaban muy informados de la tecnología por último los temas de aprendo son superficiales y por ello a los escolares ya no les gusta estudiar.

Yony Yrayda Arenas Yabar

Edad: 38

¿Cuáles son los principales motivos por lo que los estudiantes dejaron de estudiar?

Los estudiantes dejan de estudiar por motivos económicos. Las familias tienen alrededor de 5 a 10 hijos y muchos de ellos están en la etapa escolar. Esto impide que puedan brindarles todas las herramientas tecnológicas que ahora exige la educación virtual.

¿Cuántos estudiantes dejaron estudiar por razones de trabajo?

Solo con algunos estudiantes es muy difícil de contactarnos porque viven en zonas alejadas y no tienen acceso al internet. Con ellos trabajamos con fichas pero somos conscientes que no es lo mismo y hay muchas dificultades tanto para ellos como para nosotros, como docentes.

Por otra parte, han aparecido casos de embarazo adolescente pero por la pandemia, les hemos impulsado a que continúen estudiando, les hemos apoyado bastante para que no dejen el colegio y todas están continuando. Cuando esto sucedida en las clases presenciales era un poco más difícil para ellas porque sufrían de discriminación por parte de sus compañeros.

¿Dónde trabajan, mayormente, los que dejaron de estudiar?

En nuestro colegio, hemos tratado de contactar con todos los estudiantes para que continúen con su educación pero la participación de los estudiantes a veces es esporádica debido a que trabajan y los centros de trabajo don las minas, restaurant, palla de coca, etc. Lamentablemente ahora se están dedicando más a trabajar que a estudiar.

¿Qué dificultades tienen para acceder a las clases virtuales?

Las dificultades que tienen es el internet que muchas veces es intermitente y otro aspecto es que muchos estudiantes no tienen proyecto de vida. Entonces se dejan llevar por lo que otras personas les dicen y ahí se ponen a trabajar.

Informe elaborado por los corresponsales escolares Rushian Romario Samata Champi, Nilmark Antony Manya Nina, Irene Huamán Kcanchay y Rosaura Huillca Quispe de la organización de adolescentes ARBI- AMHAUTA. Bajo la mentoría de la tutora Rocio Quiñones Loaiza y el periodista Pedro Canelo.