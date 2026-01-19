Este sábado se inauguró la Academia IPD 2026, temporada verano, en Lima Metropolitana, con 19 mil inscritos que podrán disfrutar de los talleres gratuitos en un total de 16 disciplinas deportivas.

“Inauguramos la Academia IPD 2026 con gran emoción en este Complejo de Canto Grande de San Juan de Lurigancho, el distrito con la mayor cantidad de inscritos. Este año sumamos sedes de primer nivel como en Villa María del Triunfo y la Costa Verde, y muy pronto el CAR de Punta Rocas, que son espacios modernos para una formación de alta calidad para nuestros alumnos. Además, por primera vez daremos clases de natación gratuitas en el Centro Acuático de la Videna”, expresó el presidente del IPD, Sergio Ludeña.

La ceremonia tuvo lugar en el Complejo Deportivo IPD Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, con la participación de 6 mil alumnos inscritos en las 15 sedes habilitadas en la capital.

Academia IPD Verano 2026 (Foto: IPD)

La máxima autoridad del IPD también resaltó el trabajo que se viene realizando para masificar el deporte en el país, y el incremento de 12 millones de soles al presupuesto anual de la institución.

“Este apoyo es fundamental para sentar las bases del desarrollo deportivo, logrando así que la Academia IPD tenga la cifra récord de más de 100 mil inscritos gratuitamente en este año”, indicó.

Un hito importante en la Academia IPD es que se brindarán clases gratuitas de natación en el Centro Acuático de la Videna, también habrá paranatación para niños hasta 10 años en las sedes de Canto Grande y Villa María del Triunfo.

Además, desde este lunes 19 se abrirán turnos por la tarde en diferentes sedes de Lima Metropolitana en disciplinas como billar, levantamiento de pesas, kickingball, kickingball de playa, pickleball, natación y paranatación.

También se tendrá clases del programa ‘Actívate con el IPD’, desde este domingo 18 de enero en sedes como Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y la Videna, con el objetivo de promover la actividad física y estilos de vida saludables en las familias peruanas.

Sedes

En Lima Metropolitana y Callao, las sedes se son: Videna (San Luis), Coliseo Eduardo Dibós (San Borja), Complejo Deportivo IPD Canto Grande (San Juan de Lurigancho), Complejo Deportivo IPD Chacarilla de Otero (San Juan de Lurigancho), Complejo Deportivo IPD Mangomarca (San Juan de Lurigancho) y Complejo Deportivo IPD (Carabayllo).

Asimismo, el Complejo Deportivo IPD Costa Verde (San Miguel), Complejo Deportivo IPD Huandoy (Los Olivos), Complejo Deportivo IPD Matute (La Victoria), Complejo Deportivo IPD San Juan de Miraflores, Complejo Deportivo IPD Santa Anita, Complejo Deportivo IPD Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Coliseo Fortunato Marotta (La Punta, Callao) y la Casa de la Juventud de Surquillo.