La convocatoria para la Academia IPD 2026 en Lima Metropolitana registró una respuesta masiva por parte del público. A pocos días de haberse iniciado el proceso de inscripción, los 19 mil cupos habilitados en la primera y segunda etapa virtual para niños, niñas y adolescentes ya fueron cubiertos.

Sin embargo, se han abierto otras 1,000 vacantes adicionales gratuitas, que podrán gestionarse de manera presencial en las sedes distritales correspondientes, según informó el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación, por primera vez, de clases gratuitas de natación y paranatación para menores, que se dictarán en la Villa Deportiva Nacional (Videna), además de las sedes de Canto Grande y Villa María del Triunfo, ampliando la oferta deportiva y el acceso a disciplinas acuáticas.

Las actividades para los inscritos en la primera etapa comenzaron el 9 de enero, en el turno mañana, mientras que las clases correspondientes a la segunda etapa se iniciarán el 19 de enero, en horario de tarde (de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.), de acuerdo a la sede asignada.

Dirigida a menores de entre 6 y 17 años, la Academia IPD busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también identificar nuevos talentos y ampliar el acceso a una formación deportiva.

La Academia IPD 2026 también sumó dos nuevas sedes con infraestructura moderna: el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo, y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde, en San Miguel. En estas instalaciones se desarrollarán disciplinas como fútbol, atletismo, sóftbol, básquet, vóley y otras especialidades, de acuerdo con cada recinto.

Figuras como el exboxeador Alberto ‘Chiquito’ Rossel, José Luis el ‘Puma’ Carranza y José Soto, se sumaron a la promoción de la Academia.

Las sedes deportivas de la Academia IPD 2026 en Lima Metropolitana cuenta con los siguientes recintos: Videna (atletismo, boxeo, natación, pickleball y taekwondo); San Juan de Lurigancho: En Canto Grande (atletismo, básquet, boxeo, fútbol, rugby, tenis de campo y vóley); Chacarilla de Otero (básquet, lucha amateur y vóley) y Mangomarca (básquet, fútbol y vóley); Complejo Deportivo IPD de Carabayllo (básquet, boxeo, fútbol y vóley); Complejo Deportivo IPD de Huandoy en Los Olivos (básquet, fútbol y vóley); San Juan de Miraflores (fútbol, Karate, rugby y vóley); Coliseo Dibós en San Borja (básquet); Complejo de Matute en La Victoria (boxeo y vóley); y la sede de Santa Anita (vóley, básquet, boxeo y fútbol).