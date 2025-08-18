Carlos Alcaraz - Jannik Sinner EN VIVO

Carlos Alcaraz enfrenta a JannikSinner por la final del Masters 1000 de Cincinnati. El duelo se disputa hoy, martes 18 de agosto de 2025. ¿Dónde ver? Movistar Plus transmite en España, mientras que ESPN pasa el juego en Sudamérica. Sinner, el número uno mundial, defenderá la corona del torneo frente a un Alcaraz que quiere sumarla por primera vez a su vitrina. El ganador del duelo definirá también quien llega como máximo favorito al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año.