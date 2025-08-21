Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 están a la vuelta de la esquina. Este jueves 21 se conocerán a los últimos clasificados a esta instancia, donde los ochos mejores competirán por quedarse con el título continental. Como se sabe, Alianza Lima también forma parte de este grupo, tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador en Quito.

El equipo de Néstor Gorosito avanzó a los cuartos de final luego de superar 4-1 en el global al conjunto ecuatoriano. Y si bien ya debería haber conocido a su rival, los actos de violencia ocurridos en el Independiente vs. U. de Chile hizo que el partido se cancelara definitivamente. La Conmebol decidirá qué equipo pasará de fase o si los blanquiazules avanzarán directamente a semifinales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

¿Qué equipos clasificaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

A excepción del Independiente vs. U. de Chile, ya se conocen a seis equipos clasificados a los cuartos de final. El último clasificado saldrá de la llave entre Lanús vs. Central Córdoba. Estos son los que avanzaron hasta ahora:

Once Caldas (Colombia)

Fluminense (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Bolívar (Bolivia)

Atlético Mineiro (Brasil)

Alianza Lima (Perú)

Copa Sudamericana 2025: ¿Cómo se jugarán los cuartos de final?

Los emparejamientos de las rondas finales de la Copa Sudamericana 2025 fueron definidos con anticipación. Por ahora, solo se conocen dos cruces confirmados: Independiente del Valle vs. Once Caldas y Bolívar vs. Atlético Mineiro. Los restantes se confirmarán a la brevedad.

Alianza Lima vs. U. de Chile o Independiente

Central Córdoba o Lanús vs. Fluminense

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas.

Alianza Lima: ¿Cuándo jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Según el calendario establecido por la Conmebol, los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputarán en la semana del 16 al 23 de septiembre, después de los compromisos de las selecciones por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Copa Sudamericana 2025: ¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final?

Se han jugado ocho cruces de octavos de final en partidos de ida y vuelta, con distintos resultados en las diferentes llaves. Alianza Lima clasificó con un global de 4-1 sobre Universidad Católica de Ecuador, por lo que ahora deberá esperar a su próximo rival. El resto de los enfrentamientos quedó así:

Once Caldas 4-1 Huracán (1-0 ida, 3-1 vuelta)

4-1 Huracán (1-0 ida, 3-1 vuelta) Independiente del Valle 2-2 Mushuc Runa (1-0 ida, 1-2 vuelta, 4-2 en penales)

2-2 Mushuc Runa (1-0 ida, 1-2 vuelta, 4-2 en penales) América de Cali 1-4 Fluminense (1-2 ida, 0-2 vuelta)

(1-2 ida, 0-2 vuelta) Bolívar 4-0 Cienciano (2-0 ida, 2-0 vuelta)

4-0 Cienciano (2-0 ida, 2-0 vuelta) U. de Chile 1-0 Independiente (pendiente de resolución de Conmebol)

Alianza Lima 4-1 U. Católica (2-0 ida, 2-1 vuelta)

4-1 U. Católica (2-0 ida, 2-1 vuelta) Atlético Mineiro 3-1 Godoy Cruz (2-0 ida, 0-1 vuelta)

3-1 Godoy Cruz (2-0 ida, 0-1 vuelta) Central Córdoba 1-0 Lanús.

**************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.