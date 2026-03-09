Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con 78,176 puntos, Caro se coloca dentro del Top 6 del mundo. (Photo by Apu GOMES / AFP)
Con 78,176 puntos, Caro se coloca dentro del Top 6 del mundo. (Photo by Apu GOMES / AFP)
/ APU GOMES
Por Redacción EC

El peruano Angelo Caro continúa consolidándose como uno de los principales exponentes del skateboarding mundial. El deportista nacional amaneció ubicado en el sexto lugar del World Skateboarding Ranking (WSR) en la modalidad street masculina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: