Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El peruano Angelo Caro continúa consolidándose como uno de los principales exponentes del skateboarding mundial. El deportista nacional amaneció ubicado en el sexto lugar del World Skateboarding Ranking (WSR) en la modalidad street masculina.
