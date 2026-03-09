El peruano Angelo Caro continúa consolidándose como uno de los principales exponentes del skateboarding mundial. El deportista nacional amaneció ubicado en el sexto lugar del World Skateboarding Ranking (WSR) en la modalidad street masculina.

Con 78,176 puntos, Caro se coloca dentro del Top 6 del mundo, compartiendo la parte alta de la clasificación con reconocidos skaters internacionales, entre ellos los japoneses Toa Sasaki, líder del ranking con 201,049 puntos, y Sora Shirai, quien ocupa el segundo lugar.

¡Buen día! ¿Quién amaneció como top 6 del mundo? pic.twitter.com/ITShPiLPVz — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) March 9, 2026

El tercer puesto del ranking lo mantiene el argentino Matías Dell Olio, seguido por el japonés Kairi Netsuke y el eslovaco Richard Tury, quienes completan el Top 5 de la clasificación.

La presencia de Angelo Caro en esta posición reafirma su gran momento deportivo y lo mantiene como uno de los referentes del skateboarding latinoamericano en la escena internacional. El peruano ya había ganado notoriedad tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde alcanzó el quinto lugar en la final de street.