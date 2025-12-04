Por todo lo alto. Angelo Caro consiguió la medalla de oro en skateboarding de los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 este jueves 4 de diciembre, tras imponerse en la gran final de la modalidad street.

Nuestro deportista puso en alto la bandera peruana tras demostrar talento puro y dominio absoluto durante la competencia decisiva. Con ello, registró un puntaje de 239.83, consolidándose como el mejor de la prueba.

La competencia se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Costa Verde IPD en el distrito de San Miguel. Allí, Angelo Caro recibió el aliento de los hinchas peruanos que se acercaron para presenciar su participación en la gran final.

Con ello, el skater peruano de 26 años demostró que está en buen momento y que es uno de nuestros principales competidores en esta disciplina.

¡Angelo Caro 🇵🇪 es campeón bolivariano! 🔥🔥🥇 pic.twitter.com/wzmhTmWyzh — Punto en Juego (@PuntoEnJuego) December 4, 2025