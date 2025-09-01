Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México, recibirá a Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las dos caras nuevas en el llamado albiceleste son el mediocampista Alan Varela, del Oporto, y el delantero José Manuel López, del Palmeiras.

Messi llegará a esta serie tras superar una molestia muscular que mermó su presencia este mes en el Inter Miami, flamante finalista de la Leagues Cup, una competición que disputan equipos de la liga mexicana y la MLS.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/rhuJLP7agX — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 18, 2025

El 10 no ha confirmado si jugará el Mundial de 2026, aunque ha sido claro que su tiempo con la Albiceleste se acerca a su fin y se da por hecho que estos serán sus últimos cotejos clasificatorios.

¿Cuándo juega Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

El partido de Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Más Monumental.

Para estos dos encuentros, Scaloni dio oportunidad a Alan Varela en lugar de Enzo Fernández (Chelsea), que deberá cumplir dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Colombia.

También al “Flaco” López que llega en lugar de Alejandro Garnacho, con poca actividad en Manchester United y recién sumado al Chelsea inglés.

