¿Dónde ver River Plate vs. Palmeiras EN VIVO y EN DIRECTO? Millonarios y brasileños medirán fuerzas en el estadio Más Monumental, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles 17 de septiembre del 2025. El equipo de Marcelo Gallardo llega entonado al primer partido de la llave y busca dar el primer golpe para luego ir a Brasil a buscar la clasificación.

Los Millonarios dejaron afuera en octavos de final a un duro Libertad. Por penales, el equipo comandado por Franco Armani, lograron sacarlo de carrera y meterse entre los 8 mejores del continente.

Por otro lado, Palmeiras, candidato a ganar la Conmebol Libertadores, dejó afuera a Universitario de Deportes, tras cerrar la llave en el primer partido disputado en Lima, donde golearon 4-0 y el partido de vuelta fue un trámite para confirmar la clasificación.

Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Palmeiras por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores desde el estadio Más Monumental.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido por el canal de FOX Sports, Telefe y Disney+ en toda la Argentina. Mientras que en Sudamérica por ESPN 2 y ESPN. A continuación, te mostramos a detalle dónde pasan la transmisión en los demás países.

¿Qué canales transmiten River vs. Palmeiras HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: FOX Sports, Telefe y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Brasil lo pasa: Globoplay, Claro TV, Zapping y Disney+ Premium

En Colombia lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN2 y Disney+

En México lo pasa: ESPN2 y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz y beIN Sports

¿Cómo ver partido River vs. Palmeiras en Perú?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Perú por ESPN2 y Disney+.

😍 ¡Los cuartos de final de la #GloriaEterna!



Este martes, vuelve la CONMEBOL #Libertadores, ¿quiénes se clasificarán a semifinales? pic.twitter.com/HbBATUeXRo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 16, 2025

¿Dónde puedo ver River vs. Palmeiras en Argentina?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Argentina por FOX Sports, Telefe y Disney+.

¿En dónde televisan partido River vs. Palmeiras EN DIRECTO, en España?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en España por LaLiga+.

🏆⚽️ ¡Se largan los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



⏰📺 Días, horarios y TV para los partidos de Ida



@amstelargentina | #GloriaEterna pic.twitter.com/uryjZjFVl6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 15, 2025

¿En qué canales ver partido River vs. Palmeiras en México?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en México por ESPN2 y Disney+.

¿Cómo ver partido River vs. Palmeiras en Estados Unidos?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz y beIN Sports.