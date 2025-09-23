¡Por centímetros! VAR anuló gol a Vélez vs. Racing por Copa Libertadores 2025 | VIDEO

Escucha la noticia
Racing recibe a Vélez en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, este martes 22 de septiembre. Machuca (62′) sacó el disparo sobre la portería de la ‘Academia’. El balón logró colarse en las manos de Cambeses, pero logra reponerse y sacarlo en la línea.
El árbitro, que en un principio cobró el gol, fue avisado por el VAR que el balón no entró completamente en la portería.