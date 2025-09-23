Marlon Puga
¡Por centímetros! VAR anuló gol a Vélez vs. Racing por Copa Libertadores 2025 | VIDEO
recibe a en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la , este martes 22 de septiembre. Machuca (62′) sacó el disparo sobre la portería de la ‘Academia’. El balón logró colarse en las manos de Cambeses, pero logra reponerse y sacarlo en la línea.

El árbitro, que en un principio cobró el gol, fue avisado por el VAR que el balón no entró completamente en la portería.

