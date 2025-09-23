Marlon Puga
Marlon Puga

Escucha la noticia

00:0000:00
¡Aseguró la serie! Solari marcó el 1-0 (2-0 en el global) de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores 2025 | VIDEO
Resumen de la noticia por IA
¡Aseguró la serie! Solari marcó el 1-0 (2-0 en el global) de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores 2025 | VIDEO

¡Aseguró la serie! Solari marcó el 1-0 (2-0 en el global) de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores 2025 | VIDEO

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

recibe a en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la , este martes 22 de septiembre. Santiago Solari (82′) marcó el 1-0 a favor de la ‘Academia’.

El delantero argentino no perdonó de cara a la portería rival y puso arriba a Racing en la serie por 2 a 0. Un resultado que los manda a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS