¡Aseguró la serie! Solari marcó el 1-0 (2-0 en el global) de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores 2025 | VIDEO

¡Aseguró la serie! Solari marcó el 1-0 (2-0 en el global) de Racing vs. Vélez por Copa Libertadores 2025 | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
Racing recibe a Vélez en el Estadio Presidente Perón por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, este martes 22 de septiembre. Santiago Solari (82′) marcó el 1-0 a favor de la ‘Academia’.
El delantero argentino no perdonó de cara a la portería rival y puso arriba a Racing en la serie por 2 a 0. Un resultado que los manda a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores.