Por Redacción EC

visita a , este martes 5 de mayo, por la cuarta jornada del Grupo D de la en el estadio Monumental Banco Pichincha. Héctor Villalba (73′) apareció para marcar el 1-0 a favor de los ecuatorianos.

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