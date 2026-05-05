Boca Juniors visita a Barcelona SC, este martes 5 de mayo, por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Héctor Villalba (73′) apareció para marcar el 1-0 a favor de los ecuatorianos.

¡¡GOL DE BARCELONA!! Tito Villalba definió de primera y le puso el broche de oro a una contra perfecta para marcar el 1-0 ante Boca.



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