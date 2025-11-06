El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, dijo este miércoles que espera que el Mundial 2026 sea extraordinario y contribuya a impulsar el fútbol en Estados Unidos.

“Tengo las expectativas muy altas de que el Mundial va a ser algo extraordinario”, dijo Messi en el American Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre a líderes políticos, empresariales y deportistas en Miami.

Una de las preguntas de la noche fue la eterna duda entre don y esfuerzo, ante esto Messi respondió con maestría.

“Dios me regaló un don, me eligió a mí. Y desde chiquito lo tuve, pero en el camino hice mucho sacrificio, hubo mucho esfuerzo para fortalecer ese don. Hay mucha gente que tiene muchas condiciones en todas partes del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande y yo siempre lo tuve como meta. Hice lo posible para poder conseguirlo”, indicó.

Además, Messi afirmó que cada vez ve más a menudo a jóvenes practicando este deporte, y sostuvo que la ‘Copa Messi’, que reunirá a ocho de las mejores canteras del mundo el próximo diciembre en Miami, también contribuirá al desarrollo del fútbol.

“Va a haber partidos muy lindos. Vienen equipos de todas partes del mundo y muy grandes”, explicó el argentino.

Además, recibió la llave de Miami de manos del alcalde de la ciudad, Francis Suárez.

