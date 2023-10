Este lunes 30 de octubre, Lionel Messi recibió el premio del Balón de Oro, luego de ganar la Copa del Mundo con Argentina. Sin embargo, luego de la ceremonia, el argentino accedió a una entrevista con Ibai y esto fue lo que le dijo. “Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día, eso que mandaste mensajes y lo hiciste todo público”. No te voy a contestar ahora, ahora no te voy a contestar más porque haces todo público”. Cuando el streamer intentó cambiar el tema de conversación esto dijo el ‘10′: “Ahora cambia de tema, hijo de puta”.

