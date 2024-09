En la previa del superclásico entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, Luis Advíncula y Paulo Díaz brindaron una conferencia de prensa donde tocaron diferentes temas. Al peruano le preguntaron sobre el cruce que tuvo con Enzo Pérez en el partido contra Estudiantes y sobre la final de la Copa Libertadores que se disputó en Madrid el 2018.

“Lo de Madrid ya está, yo ni estaba hermano, eso es punto uno. Punto dos, no sé en qué momento viste mi enojo porque yo no estaba enojado. Simplemente me pareció que hizo un gesto que para mí lo tomé de una manera y se lo dije de la manera más alturada posible, nunca una puteada”. explicó Luis.

“Nunca se me pasó por la cabeza que es un referente de River o fue un referente de River. Con eso también, hemos tenido siempre una relación de respeto las pocas veces que nos hemos enfrentado, es por que se lo dije de esa manera, quedó en la cancha y ya está”, agregó Advíncula.

“Un clásico es un partido aparte. Sabemos que si bien hemos tenido algunos buenos partidos, venimos de una derrota que nos dolió mucho. Pero sabemos que el hincha de Boca por más que no esté conforme, siempre va a apoyar y el sábado va a ser así. Somos un equipo tiene grandes partidos y que en otros no se dan las cosas. Esto es un partido aparte”, finalizó ‘Lucho’.