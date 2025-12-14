Catalina Zariquiey se coronó subcampeona mundial junior ISA 2025, tras finalizar en el segundo lugar de la gran final disputada en Punta Rocas.

La surfista peruana se mantuvo en la cima durante el trayecto; no obstante, la estadounidense Bailey Turner destacó en su última ola y logró llevarse la medalla de oro por solo unas décimas.

Con este resultado, la surfista nacional de 16 años hizo historia al subir al podio de un Mundial Junior ISA luego de 14 años. La última vez que Perú logró un resultado similar fue en la edición de 2011, cuando Cristóbal de Col se consagró campeón.

El Team Perú logró una destacada actuación al finalizar en el cuarto lugar de la competencia por equipos, subiendo al podio tras 14 años y escalando cuatro posiciones en comparación con su participación del año pasado.