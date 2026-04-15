¡A los 38 segundos! Güler marca el 1-0 del Real Madrid vs Bayern Munich tras blooper de Neuer | VIDEO

Real Madrid golpeó primero en el partido ante el Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. Apenas a los 38 segundos de juego, Manuel Neuer se equivocó en el pase y la oportunidad la aprovechó Arda Güler, quien sacó un remate largo para batir al arquero alemán y poner el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’ en el Allianz Arena. Con ello, la serie está igualada 2-2 y cualquier cosa puede pasar.

Real Madrid golpeó primero en el partido ante el Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. Apenas a los 38 segundos de juego, Manuel Neuer se equivocó en el pase y la oportunidad la aprovechó Arda Güler, quien sacó un remate largo para batir al arquero alemán y poner el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’ en el Allianz Arena. Con ello, la serie está igualada 2-2 y cualquier cosa puede pasar. ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XU9vyWS9fR — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru