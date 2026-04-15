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¡A los 38 segundos! Güler marca el 1-0 del Real Madrid vs Bayern Munich tras blooper de Neuer | VIDEO
¡A los 38 segundos! Güler marca el 1-0 del Real Madrid vs Bayern Munich tras blooper de Neuer | VIDEO
Por Redacción EC

Real Madrid golpeó primero en el partido ante el Bayern Munich, por los cuartos de final vuelta de la Champions League. Apenas a los 38 segundos de juego, Manuel Neuer se equivocó en el pase y la oportunidad la aprovechó Arda Güler, quien sacó un remate largo para batir al arquero alemán y poner el 1-0 a favor de la ‘Casa Blanca’ en el Allianz Arena. Con ello, la serie está igualada 2-2 y cualquier cosa puede pasar.

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