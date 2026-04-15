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¡Apareció el colombiano! Golazo de Luis Díaz para el 3-3 del Bayern vs Real Madrid | VIDEO
¡Apareció el colombiano! Golazo de Luis Díaz para el 3-3 del Bayern vs Real Madrid | VIDEO
Por Redacción EC

Luis Díaz apareció en el momento justo para marcar el 3-3 del Bayern Munich vs Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El colombiano firmó un golazo a los 89′ y puso la serie 4-3 camino a semifinales del certamen.

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