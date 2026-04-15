¡Apareció el colombiano! Golazo de Luis Díaz para el 3-3 del Bayern vs Real Madrid | VIDEO

Luis Díaz apareció en el momento justo para marcar el 3-3 del Bayern Munich vs Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El colombiano firmó un golazo a los 89′ y puso la serie 4-3 camino a semifinales del certamen.

Luis Díaz apareció en el momento justo para marcar el 3-3 del Bayern Munich vs Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El colombiano firmó un golazo a los 89′ y puso la serie 4-3 camino a semifinales del certamen. ¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bcPYkXUSuW — SportsCenter (@SC_ESPN) April 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru