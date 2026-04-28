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¡Saca ventaja! Harry Kane marca el 1-0 del Bayern vs PSG por la semifinal de la Champions League | VIDEO
¡Saca ventaja! Harry Kane marca el 1-0 del Bayern vs PSG por la semifinal de la Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

Bayern Munich sacó ventaja en el inicio del partido sobre el PSG, por la semifinal de ida de la Champions League. A los 17′, Harry Kane marcó el 1-0 de penal, tras una falta en el área contra Luis Díaz. La jugada previa fue así: el colombiano generó un contragolpe, se apoyó en sus compañeros y la pelota le volvió a caer a los pies. Cuando estaba por rematar, fue derribado en el área por Willian Pacho y el árbitro no dudó en cobrar la falta. Kane se encargó de aprovechar la ocasión y darle ventaja a los bávaros.

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