¡Saca ventaja! Harry Kane marca el 1-0 del Bayern vs PSG por la semifinal de la Champions League | VIDEO

Bayern Munich sacó ventaja en el inicio del partido sobre el PSG, por la semifinal de ida de la Champions League. A los 17′, Harry Kane marcó el 1-0 de penal, tras una falta en el área contra Luis Díaz. La jugada previa fue así: el colombiano generó un contragolpe, se apoyó en sus compañeros y la pelota le volvió a caer a los pies. Cuando estaba por rematar, fue derribado en el área por Willian Pacho y el árbitro no dudó en cobrar la falta. Kane se encargó de aprovechar la ocasión y darle ventaja a los bávaros.

Bayern Munich sacó ventaja en el inicio del partido sobre el PSG, por la semifinal de ida de la Champions League. A los 17′, Harry Kane marcó el 1-0 de penal, tras una falta en el área contra Luis Díaz. La jugada previa fue así: el colombiano generó un contragolpe, se apoyó en sus compañeros y la pelota le volvió a caer a los pies. Cuando estaba por rematar, fue derribado en el área por Willian Pacho y el árbitro no dudó en cobrar la falta. Kane se encargó de aprovechar la ocasión y darle ventaja a los bávaros. ¡¡HARRY NO FALLÓ!! KANE ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-0 DEL BAYERN EN LA IDA ANTE PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Xnf0yLxagt — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru