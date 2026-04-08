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¡Qué pinturita! Golazo de Désiré Doué para el 1-0 del PSG vs Liverpool por Champions League | VIDEO
¡Qué pinturita! Golazo de Désiré Doué para el 1-0 del PSG vs Liverpool por Champions League | VIDEO
Por Redacción EC

PSG sacó ventaja frente al Liverpool a los 11′, cuando Désiré Doué apareció para colocar el 1-0 por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, en el Parque de los Príncipes. El delantero francés recibió el balón dentro del área, amagó a su marcador y sacó un derechazo que sorprendió al arquero Giorgi Mamardashvili. Con ello, los parisinos van adelante en el marcador y son favoritos para quedarse con la victoria en este partido.

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