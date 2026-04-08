¡Qué pinturita! Golazo de Désiré Doué para el 1-0 del PSG vs Liverpool por Champions League | VIDEO

PSG sacó ventaja frente al Liverpool a los 11′, cuando Désiré Doué apareció para colocar el 1-0 por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, en el Parque de los Príncipes. El delantero francés recibió el balón dentro del área, amagó a su marcador y sacó un derechazo que sorprendió al arquero Giorgi Mamardashvili. Con ello, los parisinos van adelante en el marcador y son favoritos para quedarse con la victoria en este partido.

PSG sacó ventaja frente al Liverpool a los 11′, cuando Désiré Doué apareció para colocar el 1-0 por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, en el Parque de los Príncipes. El delantero francés recibió el balón dentro del área, amagó a su marcador y sacó un derechazo que sorprendió al arquero Giorgi Mamardashvili. Con ello, los parisinos van adelante en el marcador y son favoritos para quedarse con la victoria en este partido. ¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MS2f4RTitw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru