¡Por malos resultados! Millonarios FC oficializó, este martes 1 de septiembre, la salida de Fabián Bustos como entrenador del primer equipo tras siete meses en el club.

A través de un comunicado en las redes sociales, el club bogotano informó la decisión a los hinchas y agradeció al entrenador argentino por su profesionalismo.

“Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional”, indicó la institución.

“Millonarios FC quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo”, señaló.

Fabián Bustos tomó las riendas de Millonarios en febrero de este año con la misión de llevarlo a lo más alto del fútbol colombiano, pero el objetivo no se cumplió.

En los siete meses que estuvo a cargo, dirigió 32 partidos, en los que el equipo obtuvo 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

Esta decisión se anunció a solo 24 horas de disputar el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe.