El club comunicó la decisión a menos d e 24 horas del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay. Foto: Getty Images
El club comunicó la decisión a menos d e 24 horas del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay. Foto: Getty Images
Por Redacción EC

¡Por malos resultados! Millonarios FC oficializó, este martes 1 de septiembre, la salida de Fabián Bustos como entrenador del primer equipo tras siete meses en el club.

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